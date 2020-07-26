Ковыряться в носу и не чистить зубы: ТОП-8 звезд со странными и противными привычками

Некоторые психологи считают, что это занятие со временем становится неким «психологическим наркотиком», от которого трудно отказаться (как от любого наркотика). Тем не менее обглоданные пальцы может и могут заменить транквилизаторы, седативные средства или осознанность — при условии, что привычка под контролем, передает Здоровье Mail.ru.

Бритни Спирс

Певица грызет ногти, иногда раздирая их в кровь. Она объясняет это волнением — привычка помогает ей успокоиться.

Холли Берри

Оскароносная актриса призналась: она обожает грызть щеку изнутри и зубами откусывать кожу с шелушащихся губ.

Холли Берри ФОТО: GP/MPI/Capital Pictures/GP/MPI/Capital Pictures

Меган Фокс

«Со мной ужасно жить. Я не убираюсь. Снимаю одежду и тут же кидаю ее. Даже забываю смывать воду после себя в унитазе», — признается актриса Меган Фокс. Кроме того, Фокс известна сложным характером, который отражается на ее карьере, но и, вероятно, на личных отношениях.

Меган Фокс. Меган Фокс. ФОТО: FRED PROUSER/REUTERS

Адель

Лауреат премии Грэмми и кумир миллионов, певица Адель, любит поковырять в носу — не только у себя, а еще и у своего сына.

Singer Adele cries as she accepts the award for Global Success onstage at the Brit Awards 2016 at the 02 Arena in London, Wednesday, Feb. 24, 2016. (Photo by Joel Ryan/Invision/AP) Адель ФОТО: Joel Ryan/AP

Кристина Асмус

Кристина Асмус как-то призналась, что не носит нижнего белья и моет руки по 15—20 раз в день. Довольно странное сочетание: бояться грязных рук и при этом не защищать более интимные части тела.

Singer Adele cries as she accepts the award for Global Success onstage at the Brit Awards 2016 at the 02 Arena in London, Wednesday, Feb. 24, 2016. (Photo by Joel Ryan/Invision/AP) Адель Joel Ryan/AP

Аврил Лавин

В сеть неоднократно попадали кадры, на которых певица Аврил Лавин плюет в лицо папарацци и кроет их матом.

Avril Lavigne ФОТО: mavrixphoto.com/mavrixphoto.com

Майли Сайрус

Ходят слухи, что певица складирует мусор дома. В особняке Майли неделями валяются коробки из-под пиццы, грязные контейнеры от еды, упаковка от продуктов и даже засохшие фекалии ее многочисленных собак.

Miley Cyrus arrives at VH1 Divas on Sunday, Dec. 16, 2012, at the Shrine Auditorium in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) / SCANPIX Code: 436 Майли Сайрус ФОТО: Jordan Strauss/AP

Джессика Симпсон