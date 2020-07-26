Вода и физкультура: как правильно бороться с недосыпом

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова объяснила причины сонливости на работе — и дала советы, как правильно бороться с этим состоянием. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

«Мы не берем какие-то стрессовые ситуации, когда человек был, например, в дороге. Если человека регулярно клонит в сон, это говорит о том, что он поздно ложится спать», — заявила специалист.

По словам Павловой, недосыпанию способствует храп — храпящий человек спит с паузами, что влияет на качество сна. Поэтому он будет приходить на работу сонный и работать неэффективно — и обращаться к стимулирующим средствам, чтобы разогнаться.

«Это чай, кофе и, к сожалению, еще хуже — всякие энергетики. Все больше <...> люди пьют эти напитки, а без них они нетрудоспособны. Некоторые принимают контрастный душ, чтобы взбодриться», — перечислила врач способы, которые люди используют, чтобы «подстегнуть» себя.

Однако такие стимуляции ослабляют надпочечники, поэтому разумнее либо нормализовать режим сна, либо же — заняться физической активность и пить простую питьевую воду.

«Наиболее безвредны: прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, отжимания, приседания. За короткий период времени можно без вреда простимулировать организм, повысить уровень кортизола, снизить уровень стресса»,

— отметила эндокринолог.