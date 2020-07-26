Вода и физкультура: как правильно бороться с недосыпом

Врач рассказала о причинах сонливости на работе — вероятно, «клюющие носом» люди мало спят и не успевают полноценно отдохнуть. Из-за этого случаются злоупотребления стимуляторами, что может навредить организму. Вместо этого специалист посоветовала заниматься физкультурой и пить простую воду, рассказывает Здоровье Mail.ru.
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова объяснила причины сонливости на работе — и дала советы, как правильно бороться с этим состоянием. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
«Мы не берем какие-то стрессовые ситуации, когда человек был, например, в дороге. Если человека регулярно клонит в сон, это говорит о том, что он поздно ложится спать», — заявила специалист.
По словам Павловой, недосыпанию способствует храп — храпящий человек спит с паузами, что влияет на качество сна. Поэтому он будет приходить на работу сонный и работать неэффективно — и обращаться к стимулирующим средствам, чтобы разогнаться.
«Это чай, кофе и, к сожалению, еще хуже — всякие энергетики. Все больше <...> люди пьют эти напитки, а без них они нетрудоспособны. Некоторые принимают контрастный душ, чтобы взбодриться», — перечислила врач способы, которые люди используют, чтобы «подстегнуть» себя.
Однако такие стимуляции ослабляют надпочечники, поэтому разумнее либо нормализовать режим сна, либо же — заняться физической активность и пить простую питьевую воду.
«Наиболее безвредны: прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, отжимания, приседания. За короткий период времени можно без вреда простимулировать организм, повысить уровень кортизола, снизить уровень стресса»,
— отметила эндокринолог.
Кроме того, регулярное питье чистой воды «помогает не снижать уровень активности» — как помогает и поход в туалет, если человек избегает обезвоживания.