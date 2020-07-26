Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от работы на «России 1»

Мария Ивакова, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, рассказала, что ей часто предлагают работу на ТВ, однако она от нее отказывается, передает Кино Mail.ru.
Экс-ведущая шоу «Орел и решка. Шопинг» и «Утро Пятницы» призналась:
Предложения постоянно поступают, но я чаще всего отклоняю. На телеке — так вообще. Недавно мне предложили вести проект на «России 1». Я отказалась. Потому что надо было нахваливать то, что я не разделяю.
Блогер, ведущая и возлюбленная актера Никиты Ефремова добавила, что работает над собственным проектом, который выйдет в интернете.
Мария Ивакова вела шоу «Орел и Решка. Шопинг» и «Утро Пятницы», снималась в проекте «Форт Боярд. Возвращение» и фильмах «Привычка расставаться», «8 новых свиданий», «8 лучших свиданий». Что касается канала «Россия 1», то Ивакова уже появлялась на нем. Так, в 2020 году она была участницей «Танцев со звездами». Во время съемок шоу телеведущая заразилась коронавирусом.