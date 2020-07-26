Диана Шурыгина закатила скандал бойфренду за свидание с ее подругой

Диана и Вика проводили вместе много времени, делясь друг с другом самым сокровенным. И вот на днях Шурыгина узнала, что Ляхоцкая была на свидании с Денисом. Стоит ли говорить о том, что это сильно разозлило Диану, и она устроила ребятам скандал. 21-летняя блондинка была вне себя от ярости. «Без истерики и проклятий со стороны Дианы, конечно, не обошлось, она — девушка эмоциональная. Но Реброву, кажется, удалось замять конфликт. Так что они не расставались, все хорошо», — поделились со «СтарХитом» в окружении пары.

К слову, в свое время Денису удалось отбить Шурыгину у мужа — оператора Первого канала Андрея Шлянина, который, по всей видимости, не стал противиться такому развитию событий и без лишнего скандала отпустил молодую жену нагуляться.

«Началось все с офигенного ресторана с видом на Москву с высоты 356 метров. У нас была бизнес-встреча с Дианой и ее мужем, мы ужинали и общались. Было круто и легко. Мне было приятно и не хотелось уходить, но у всех были свои планы на вечер, и пришлось расходиться. Уже через час я написал Диане в Instagram, и после небольшой переписки мы обменялись номерами. На следующий день я захотел увидеть ее снова и предложил встретиться наедине. Она говорила, что муж ее точно не отпустит одну, но я не отступал и уговаривал сбежать ко мне на часик. В итоге мы сошлись на встрече втроем в боулинге», — откровенничал 23-летний миллионер.

Напомним, брак Дианы и Андрея Шлянина просуществовал всего два года. Несмотря на расставание, паре удалось сохранить хорошие отношения.

«В последнее время Диана особо и не скрывала, что они с Андреем больше не пара. На самом деле она изменила мужу с другим. Это стало последней каплей. Отношения и так трещали по швам, а после неверности со стороны Дианы рухнули как карточный домик», — рассказывали близкие Шурыгиной.

Звезда ток-шоу не стала отрицать серьезные проблемы в семье, отметив, что как никогда нуждается в поддержке в это нелегкое время.