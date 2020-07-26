Елена Кондулайнен попала в реанимацию после инсульта

Актрисе стало плохо во время отдыха в ресторане: у нее заболела голова и появились нарушения речи. Официант вызвал для Елены Ивановны «Скорую помощь». После приезда медиков Кондулайнен была госпитализирована в одну из московских больниц, передает Starhit.ru.
Инцидент произошел в ЦПКиО имени Горького в заведении «Времена года», где проходил выпускной вечер для школьников. Сначала 62-летняя Елена Кондулайнен отказывалась ехать в больницу, однако врачи настояли на том, что ей требуется серьезная помощь. После уговоров артистка была доставлена в реанимацию. По предварительным данным у Кондулайнен инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.
Напомним, что актриса долгие годы считалась настоящим секс-символом советского кино. Она снялась более чем в 40 картинах, среди которых «Сто дней до приказа», «Зверобой», «Интерны». В 2002 году получила звание заслуженной артистки РФ. В последние годы Кондулайнен все меньше стала выходить на театральные подмостки и занялась музыкальным творчеством.