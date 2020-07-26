Елена Кондулайнен попала в реанимацию после инсульта

Инцидент произошел в ЦПКиО имени Горького в заведении «Времена года», где проходил выпускной вечер для школьников. Сначала 62-летняя Елена Кондулайнен отказывалась ехать в больницу, однако врачи настояли на том, что ей требуется серьезная помощь. После уговоров артистка была доставлена в реанимацию. По предварительным данным у Кондулайнен инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.