Забеременевшая в 13 лет Дарья Суднишникова: «Мои роды будут сложными»

О неожиданной беременности семиклассницы Даши Суднишниковой стало известно в начале года. Девочка призналась общественности, что ждет ребенка от десятилетнего друга, однако позже выяснилось, что отец первенца другой несовершеннолетний парень, передает Starhit.ru.
В апреле 13-летняя Даша объявила публике и о том, что у нее родится девочка. Суднишникова планирует назвать наследницу Каролиной и ждет скорейшей встречи с малышкой. Правда, о родах школьнице думать пока страшно. Она регулярно общается с врачами и изучает возможные перспективы детородного процесса. На последнем приеме будущую маму предупредили — ее ждет непростая процедура.
«Мы съездили в Красноярск — в перинатальный центр. Меня осмотрели. Потом врачи что то начали решать. В итоге, к нам подходит врач и говорит, что на 37-ой неделе меня положат в Красноярский роддом №6. И там мне также снимут пессарий, и там же я буду рожать. Говорят, роды будут сложными. И если головка ребёнка не пролезет, то будут делать эпизиотомию», — поделилась с подписчиками Даша.
Неравнодушные поддержали семиклассницу, а некоторые посоветовали подумать о кесаревом сечении, чтобы избежать сложностей. «Это не так страшно, как звучит, ты даже это не почувствуешь. Желаю тебе легких родов, и не забивай голову плохими мыслями»; «Не мучай себя и ребенка, сделай кесарево»; «Все хорошо будет, ты справишься», — убеждены подписчики Суднишниковой.
Напомним, что Дарья уже высказывала свои опасения по поводу предстоящей процедуры, с которой она ранее не сталкивалась. «Слава Богу, токсикоза уже нет. Через два месяца рожать... Мне, конечно, безумно страшно, так как это моя первая операция», — признавалась девушка.
К слову, Дашу активно поддерживает мама, а также о беременной заботится друг Иван. Изначально Суднишникова приписывала отцовство мальчику, однако врачи уверили, что это невозможно в силу физиологических причин. А позже выяснилось, что школьницу изнасиловал 15-летний парень. «Все, что произошло тогда в ноябре, я рассказала следователю в Москве. Этот человек пока на свободе, так как после рождения крохи будут брать ДНК-тест, и если он подтвердит вину этого человека, то его дальнейшую судьбу будут решать соответствующие органы», — говорила Даша
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ГДЕ Я БУДУ РОЖАТЬ? Сегодня съездили мы значит в Красноярск, в перинатальный центр. Меня осмотрели и тд. Потом врачи что то начали решать. В итоге к нам подходит врач и говорит, что на 37 неделе меня положат в Красноярский роддом №6. И там мне так же снимут пессарий, и там же я буду рожать Говорят, роды будут сложные( И если головка ребёнка не пролезет, то будут делать эпизиотомию (хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища🙀)