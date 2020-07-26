Забеременевшая в 13 лет Дарья Суднишникова: «Мои роды будут сложными»

В апреле 13-летняя Даша объявила публике и о том, что у нее родится девочка. Суднишникова планирует назвать наследницу Каролиной и ждет скорейшей встречи с малышкой. Правда, о родах школьнице думать пока страшно. Она регулярно общается с врачами и изучает возможные перспективы детородного процесса. На последнем приеме будущую маму предупредили — ее ждет непростая процедура.

«Мы съездили в Красноярск — в перинатальный центр. Меня осмотрели. Потом врачи что то начали решать. В итоге, к нам подходит врач и говорит, что на 37-ой неделе меня положат в Красноярский роддом №6. И там мне также снимут пессарий, и там же я буду рожать. Говорят, роды будут сложными. И если головка ребёнка не пролезет, то будут делать эпизиотомию», — поделилась с подписчиками Даша.

Неравнодушные поддержали семиклассницу, а некоторые посоветовали подумать о кесаревом сечении, чтобы избежать сложностей. «Это не так страшно, как звучит, ты даже это не почувствуешь. Желаю тебе легких родов, и не забивай голову плохими мыслями»; «Не мучай себя и ребенка, сделай кесарево»; «Все хорошо будет, ты справишься», — убеждены подписчики Суднишниковой.

Напомним, что Дарья уже высказывала свои опасения по поводу предстоящей процедуры, с которой она ранее не сталкивалась. «Слава Богу, токсикоза уже нет. Через два месяца рожать... Мне, конечно, безумно страшно, так как это моя первая операция», — признавалась девушка.