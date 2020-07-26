Дмитрий Маликов умилил поклонников снимком с сыном

«Какой красивый малыш и какой счастливый папа», «Просто чудо маленькое», «Как приятно вас видеть с сыном», «Хорошее настроение дарит ваше фото с сыном», «Малыш подрос», «Красавчики», — обсуждают фото подписчики музыканта.

Напомним, 50-летний Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. В 2000 году родилась их дочь Стефания. В 2018 году в семье появился Марк. Он родился благодаря суррогатной матери в одной из клиник Санкт-Петербурга. У супруги артиста есть взрослая дочь от первого брака — Ольга. В августе 2016 года у Елены родилась внучка Анна.