Рыжему из «Иванушек» — 50! Смотрите, как он выглядит сегодня и чем занимается

26 июля исполняется 50 лет Андрею Григорьеву-Аполлонову. Большинству россиян он известен, как рыжий певец группы «Иванушки International». В последний год его имя часто появлялось в СМИ. Певец развелся и доказывал свою непричастность к отцовству внебрачного ребенка – портал Леди Mail.ru рассказывает, чем занимается и как выглядит Андрей Григорьев-Аполлонов сегодня.
Развелся с женой. Она ушла к баскетболисту
Осенью прошлого года Андрей Григорьев-Аполлонов объявил о разводе. Со своей второй супругой Мариной Банковой он жил с 2003 года. Вместе они воспитали двух детей — Ивана и Артемия. Позже стало известно, что инициатором разрыва стала супруга музыканта — более того, в момент развода она была уже беременна от своего нового бойфренда. Им оказался баскетболист «Зенита» Андрей Зубков. Уже в декабре 2019 года Зубков и Банкова сыграли свадьбу, а в январе у них родился сын Александр.
«Рыжий Иванушка» отказался комментировать журналистам новость о разводе. В своем инстаграм он также вступил в переписку с телеведущим Андреем Малаховым, который приглашал его к себе в программу: «Андрюх! Меня сегодня твои продюсеры разбудили ни свет ни заря! Зовут к тебе в программу! Про развод… Не пойду! Ибо обсуждать нечего — развелись и развелись. Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан!) Лучше схожу к Гузеевой или в Дом-2! Обнял!», — пошутил артист
Упрекали за любовь к алкоголю. Кажется, не без повода
Продюсер Игорь Матвиенко в одном из интервью высказался о пристрастии Андрея Григорьева-Аполлонова к алкоголю. «Больно смотреть, как он медленно себя убивает», — сказал Матвиенко, по мнению которого, музыкант сильно злоупотребляет спиртными напитками. Матвиенко добавил, что эта проблема присутствовала в жизни артиста еще до его развода.
Сам артист позже подтвердил слова коллеги, но попробовал перевести дело в шутку: «Хулиганю, конечно. И остановить меня невозможно. Он (Прим. Ред. – Матвиенко) все правильно делает, что журит за алкоголь. Я тоже его журю, когда он выпивает. Мы все друг друга поддерживаем».
В то же время бывшая помощница «Иванушек» Олеся Сазыкина сообщила, что тот вновь начал сильно пить в период самоизоляции.
«Андрей расстроен, концертов нет. Плюс у него всегда были проблемы с алкоголем, а сейчас второй месяц самоизоляции, у него полная «раслабуха», — сказала она изданию МК.
Впрочем, относиться к этом комментарию нужно с осторожностью — виной тому ненадежная репутация Сазыкиной, которую многие называют самозванкой и мошенницей.
Идея фоток не моя, а дружка @dolgorukovgesha (рубашка на Игорьке Сорине в клипе на ТУЧИ и наши первые концертные костюмы сшил он!). Придя в гости и увидев меня в этой тунике, он сразу дал мне в руки копьё, подаренное Борей Красновым, к нему присобачил хлыст с рукояткой и вуаля!) Кстати, туника - из моей собственной коллекции одежды AGGA, которую я презентовал в Москве лет 10 тому назад вместе с @netrudman. Всю коллекцию, разумеется, раскупили, а мне на память о моём малоизвестном увлечении остался лишь этот балахон. Вот так). #будьтесчастливы #будьтездоровы #будьтелюбимы #сднемпобеды #ура
Сдал тест ДНК. Доказал, что он — не отец внебрачного ребенка
Экс-помощница и тур-менеджер «Иванушек» Олеся Сазыкина зимой на всю страну назвала артиста отцом своего сына, родившегося в 2013 году. В ответ Григорьев-Аполлонов в эфире программы «Пусть говорят» сдал ДНК-тест на отцовство. Результаты теста показали, что он не является родителем ребенка Сазыкиной.
В то же время адвокат «рыжего Иванушки» говорит, что Сазыкина никогда не была и помощницей артиста, хотя и утверждает это в своих интервью.
«Она околачивалась вокруг солистов, преследовала их, делала совместные фотографии. Теперь выдаёт себя за концертного директора коллектива, — рассказал StarHit юрист артиста Александр Бенхин.
Эту же информацию подтвердила и Лола Андреева — супруга другого участника группы, Кирилла Андреева. «Все и так знали, что эта девушка — обманщица. Она утверждала, что знает все окружение «Иванушек», со всеми дружит вплоть до меня. Но я ее никогда в лицо не видела! Кирилл говорит, что она когда-то где-то мелькала среди поклонниц группы. Может быть, где-то когда-то работала на телевидении, но точно никто ничего не знает», — сказала она.
Отрастил бороду. Отдыхает в Сочи
Поклонники не раз упрекали певца в том, что тот «сдал» после расставания с женой. Такие комментарии они оставляли в инстаграм Григорьева-Аполлонова после очередных его постов. Фанатам казалось, что артист набрал лишний вес и выглядит опухшим.
В то же время последние фото в инстаграм артиста показывают его в неплохой форме. Сегодня Григорьев-Аполлонов проводит много времени в родном Сочи. Он загорел и отрастил бороду.
А вот дети певца сейчас проводят больше времени с матерью и ее новым мужем. Весной прошлого года их видели на баскетбольном матче. Его экс-супруга уверяет, что с Андреем они сумели сохранить дружеские отношения. В инстаграм-историях Марина Зубкова рассказывала, что хорошо общается с Григорьевым-Аполлоновым и часто отдает ему сыновей на выходные.
Не комментирует артист и свою личную жизнь. На снимках в инстаграм он всегда в одиночестве: если у мужчины и появилась новая подруга, он это скрывает.