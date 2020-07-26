Рыжему из «Иванушек» — 50! Смотрите, как он выглядит сегодня и чем занимается

Развелся с женой. Она ушла к баскетболисту

Осенью прошлого года Андрей Григорьев-Аполлонов объявил о разводе. Со своей второй супругой Мариной Банковой он жил с 2003 года. Вместе они воспитали двух детей — Ивана и Артемия. Позже стало известно, что инициатором разрыва стала супруга музыканта — более того, в момент развода она была уже беременна от своего нового бойфренда. Им оказался баскетболист «Зенита» Андрей Зубков. Уже в декабре 2019 года Зубков и Банкова сыграли свадьбу, а в январе у них родился сын Александр.

«Рыжий Иванушка» отказался комментировать журналистам новость о разводе. В своем инстаграм он также вступил в переписку с телеведущим Андреем Малаховым, который приглашал его к себе в программу: «Андрюх! Меня сегодня твои продюсеры разбудили ни свет ни заря! Зовут к тебе в программу! Про развод… Не пойду! Ибо обсуждать нечего — развелись и развелись. Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан!) Лучше схожу к Гузеевой или в Дом-2! Обнял!», — пошутил артист

Упрекали за любовь к алкоголю. Кажется, не без повода

Продюсер Игорь Матвиенко в одном из интервью высказался о пристрастии Андрея Григорьева-Аполлонова к алкоголю. «Больно смотреть, как он медленно себя убивает», — сказал Матвиенко, по мнению которого, музыкант сильно злоупотребляет спиртными напитками. Матвиенко добавил, что эта проблема присутствовала в жизни артиста еще до его развода.

Сам артист позже подтвердил слова коллеги, но попробовал перевести дело в шутку: «Хулиганю, конечно. И остановить меня невозможно. Он (Прим. Ред. – Матвиенко) все правильно делает, что журит за алкоголь. Я тоже его журю, когда он выпивает. Мы все друг друга поддерживаем».

В то же время бывшая помощница «Иванушек» Олеся Сазыкина сообщила, что тот вновь начал сильно пить в период самоизоляции.

«Андрей расстроен, концертов нет. Плюс у него всегда были проблемы с алкоголем, а сейчас второй месяц самоизоляции, у него полная «раслабуха», — сказала она изданию МК.