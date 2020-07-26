Сородители: зачем люди заводят детей с незнакомцами

В США набирает популярность новый тренд – незнакомые люди объединяются ради того, чтобы вместе растить общего ребенка, рассказывает Дети Mail.ru.
Никакой любви, свиданий, свадьбы и прочей романтики — сразу переходим к этапу, обычно венчающему собой череду стадий взаимоотношений в паре: зачинаем, рожаем и вместе растим ребенка. Это новое веяние в сфере родительства стало популярным в США и получило название «co-parenting» (на русский язык этот термин можно перевести как «совместное родительство», или для краткости «сородительство»).
Концепция сородительства очень проста: два незнакомых друг другу человека хотят иметь детей, но у них нет партнеров, поэтому они объединяются с определенной целью – создать семью.
В статье New York Post, посвященной сородительству, приводится пример 41-летней жительницы пригорода Нью-Йорка по имени Елена. У женщины есть 18-летняя дочь, но она мечтает родить ей брата или сестру.
Когда муж Елены, с которым они восемь лет были вместе, заявил, что совершенно точно не хочет детей, она с ним развелась. «Я задумалась — сколько лет займет у меня весь этот процесс заведения новых отношений, в которых можно будет родить ребенка? Это может занять год, или 10 лет...» Сначала Елена хотела найти донора спермы, но потом узнала о сородительстве.
Появление этого тренда связывают с растущим числом людей, особенно женщин, которые откладывают создание семьи и появление детей на более поздний срок, а свои молодые годы тратят на карьеру, зарабатывание денег, путешествия.
К 40 годам они обнаруживают, что одиноки, а те короткие случайные связи, которые они находят на приложениях для знакомств, совершенно не подходят для того, чтобы завести стабильные отношения и родить ребенка.
Появление такого запроса привело к росту предложения — уже есть несколько сайтов и приложений, помогающих найти себе подходящего сородителя. Как и в приложениях для свиданий, пользователи заполняют свой профиль, размещая фото и детально описывая свои интересы, убеждения, представления о том, как надо воспитывать детей.
«Это работает так же, как и на традиционных сайтах знакомств, только все здесь интересуются исключительно тем, как завести ребенка», — объяснил Иван Фатович, основатель Modamily, первого сородительского сайта в США.
Пользователи точно так же пролистывают профили друг друга, выбирая те, что нравятся, а потом начинают общение.
Будущие родители могут завести романтические отношения друг с другом, а могут договориться, что их сородительство будет основано на платонических дружеских отношениях, а ребенок родится в результате ЭКО. Или биологическим отцом или матерью малыша станет совместно выбранный парой донор спермы или яйцеклетки.
Фатович основал Modamily еще в 2011 году. С тех пор сервис привлек уже более 30 тысяч пользователей, и их становится все больше. «Произошел настоящий тектонический сдвиг в сфере того, как люди создают семью. 20-30-летние не думают о женитьбе или замужестве, а уж тем более о рождении детей, они сфокусированы на карьере. И это естественным путем приводит к тому, что биологические часы начинают тикать», — говорит Фатович.
Причем карантин только подстегнул мечты одиночек о ребенке. «Трафик — и сайта, и приложения — с началом пандемии удвоился, — рассказал Фатович. — Люди сидели по домам, думали о своей жизни, о своем решении ее изменить, завести семью и детей. И искали в сети, как претворить эти мечты в жизнь».
Что интересно, идея сородительства сменила прежний тренд, популярный среди тех, чьи «часики тикают». Еще пять лет тому назад немолодые женщины стремились стать мамами-одиночками, то есть зачать ребенка или естественным путем, или с помощью донора спермы, а потом растить его одной. Но такой путь связан с огромной эмоциональной и финансовой нагрузкой, которую выдерживают не все.
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Есть и еще одна причина — к примеру, Елена, о которой рассказывалось в начале статьи, отказалась от идеи воспользоваться услугами донора спермы, поскольку не хочет, чтобы ее ребенок рос без отца. «Для ребенка очень важно чувствовать и мужское, и женское влияние. Отец может научить его таким вещам, как смелость и ответственность, а мать даст любовь и заботу... Мне хочется, чтобы у моего ребенка был такой баланс», — говорит Елена.
При этом она, как и многие другие потенциальные сородители, не возражает, если у ее будущего партнера по воспитанию ребенка параллельно будут другие отношения. Сейчас она как раз ведет переговоры с мужчиной, у которого есть постоянная партнерша.
«Это будет наше с ним общее дело — воспитание ребенка, поэтому вполне нормально, если у каждого из нас будут собственные партнеры, как если бы мы были разведенными родителями», — объяснила Елена. По словам Фатовича, он видел много таких примеров. Чаще всего это мужчина, партнерша которого не может или не хочет иметь детей, и играет для ребенка роль «тети», в то время как сородители являются его официальными мамой и папой.
Между тем критики концепции сородительства говорят о том, что в этой идее слишком много от бизнеса, слишком мало тепла и любви, что неминуемо скажется на детях.
«Если вы относитесь к этому как к деловой сделке, дети за это заплатят, потому что они не получат тех простых уроков, которые он получают в семье, основанной на взаимной любви, привязанности и сопереживании», — считает, в частности, популярный родительский блогер Чери Корсо.