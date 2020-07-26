Сородители: зачем люди заводят детей с незнакомцами

Никакой любви, свиданий, свадьбы и прочей романтики — сразу переходим к этапу, обычно венчающему собой череду стадий взаимоотношений в паре: зачинаем, рожаем и вместе растим ребенка. Это новое веяние в сфере родительства стало популярным в США и получило название «co-parenting» (на русский язык этот термин можно перевести как «совместное родительство», или для краткости «сородительство»).

Концепция сородительства очень проста: два незнакомых друг другу человека хотят иметь детей, но у них нет партнеров, поэтому они объединяются с определенной целью – создать семью.

В статье New York Post, посвященной сородительству, приводится пример 41-летней жительницы пригорода Нью-Йорка по имени Елена. У женщины есть 18-летняя дочь, но она мечтает родить ей брата или сестру.

Когда муж Елены, с которым они восемь лет были вместе, заявил, что совершенно точно не хочет детей, она с ним развелась. «Я задумалась — сколько лет займет у меня весь этот процесс заведения новых отношений, в которых можно будет родить ребенка? Это может занять год, или 10 лет...» Сначала Елена хотела найти донора спермы, но потом узнала о сородительстве.

Появление этого тренда связывают с растущим числом людей, особенно женщин, которые откладывают создание семьи и появление детей на более поздний срок, а свои молодые годы тратят на карьеру, зарабатывание денег, путешествия.

К 40 годам они обнаруживают, что одиноки, а те короткие случайные связи, которые они находят на приложениях для знакомств, совершенно не подходят для того, чтобы завести стабильные отношения и родить ребенка.

Появление такого запроса привело к росту предложения — уже есть несколько сайтов и приложений, помогающих найти себе подходящего сородителя. Как и в приложениях для свиданий, пользователи заполняют свой профиль, размещая фото и детально описывая свои интересы, убеждения, представления о том, как надо воспитывать детей.

Мужчина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

«Это работает так же, как и на традиционных сайтах знакомств, только все здесь интересуются исключительно тем, как завести ребенка», — объяснил Иван Фатович, основатель Modamily, первого сородительского сайта в США.

Пользователи точно так же пролистывают профили друг друга, выбирая те, что нравятся, а потом начинают общение.

Будущие родители могут завести романтические отношения друг с другом, а могут договориться, что их сородительство будет основано на платонических дружеских отношениях, а ребенок родится в результате ЭКО. Или биологическим отцом или матерью малыша станет совместно выбранный парой донор спермы или яйцеклетки.