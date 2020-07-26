Муж Нюши не отказался от интима с бывшей женой: супружеский долг платежом красен

Алена Сивова в личном блоге решила ответить на вопросы подписчиков. Конечно, всех интересовали взаимоотношения с отцом ее детей. Также многие желали узнать, что девушка думает по поводу новой пассии бывшего.

Как выяснилось, Игорь Сивов затребовал развод почти сразу после появления на свет младшего сына. Тогда, по слухам, он уже состоял в отношениях с Нюшей, которая еще долго не знала, что возлюбленный женат.

В одном из последних интервью артистка заявила, что бывшая супруга много месяцев не давала развод. Однако, как оказалось, все было немного не так. Алена Сивова заявила, что в то время отходила от шока после смерти матери и восстанавливалась после вторых родов. Девушка не была против развода, тем более, что юридическую сторону вопроса на себя взял супруг.

Правда, все затянулось из-за бюрократических проволочек. Паре пришлось ждать, пока младенцу исполнится год, а потом им еще дали время для раздумья. В итоге развелся бизнесмен лишь в 2016 году и почти сразу стал жить с Нюшей.

Один из поклонников уточнил, был ли у Алены Сивовой интим с мужем после расставания. Девушка отметила, что "супружеский долг платежом красен". Возможно, бизнесмен не мог определиться, кого же из двух женщин выбрать.