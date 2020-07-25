Экс-участница «Фабрики звезд» Юлия Паршута рассказала о домашнем насилии

Когда-то у Юлии были отношения, в которых мужчина оказался абьюзером. Началось все с красивой истории и стремительного развития. Но постепенно, шаг за шагом, жизнь стала меняться. Началось все со сдвигания ее личных границ.

Потихоньку в тебя вонзаются, в твою жизнь, но остается вся феерия и за тобой ухаживают.

Юлия объяснила, что это была гиперопека, чрезмерная забота и счастье.

Он для нее готовил, ухаживал за ней и подчеркивал, что может всегда быть рядом, ведь у него бизнес – ему не надо было выходить из дома. Вскоре мужчина стал ездить с Паршутой на работу и стараться везде ее сопровождать.

«Он постоянно стоял на съемках», – вспоминает она.

Следом началась фаза изоляции. Понемногу он начал заострять внимание на чертах ее друзей, которые, может быть, были не самыми положительными. Мужчина требовал максимального внимания к себе.

«Он не хочет, чтобы ты кому-то уделяла внимание», – объяснила певица.

Это касалось работы и родителей. Но с таким мужчиной, как правило, интересно. Юлия не замечала, что происходит.

«Все, ты в ловушке – ты уже с ним живешь, и у вас общий бюджет, а потом начинается обесценивание», – указала Паршута.

Мужчина старался обесценить ее качества, заслуги и все то, над чем она трудилась. Чтобы она ни сказала не так, это припоминалось и высмеивалось.

По чуть-чуть начиналась нормализация насилия. Сначала с толчков, каких-то прихватов за шею, чтобы не казалось, что это насилие.

А ты уже там с руками и ногами. Самое страшное, что никто в это не верит – этот человек хороший для всех. Это история миллионов. Он пытался меня душить, пытался скинуть с 14-го этажа, пытался ломать мне ноги,

– призналась певица.

Самое страшное, что Юля понимала, что он ее везде найдет. И мужчина находил и делал все, чтобы вернуть – просил прощения, угрожал.

«Он делает все, кладет мир к ногам», - вспоминает она.

Юлия считает, что оказалась идеальной жертвой, потому что в тот момент сомневалась в своих качествах. Выйти из этого состояния Паршуте помогли. Последний раз абьюзер нарисовал ей ссадину на спине. Вообще стоит сказать, что он всегда так издевался над девушкой, что синяков не оставалось. Она вспоминает, что он умудрялся это делать как-то аккуратно.

У нее даже не было мысли пойти в полицию и снять побои. Она считала, что ей это не поможет. Мужчина угрожал Юлии, что если она заявит в правоохранительные органы, то он все направит против нее. Даже готов был подкинуть ей наркотики.