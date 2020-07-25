Неприлично о личном: романы и творчество Клавы Коки

«Меня часто оскорбляли и считали нужным сказать, насколько ничтожно все, что я делаю. Но я понимала, что, если не буду заниматься музыкой, не стану счастливой, — признавалась Клава. — И била в одну точку. Нужно слушать себя и свое сердце. Если постоянно под кого-то подстраиваться, ты просто потеряешь индивидуальность. Миру не нужен второй Егор Крид, вторая Кristina Si. Необходимо до конца нести именно свою музыку, свою философию».

NILETTO и Клава Кока ФОТО: Скриншот видео Youtube

Звезда родилась

Мечты сбылись: Кока не только познакомилась с кумиром детства Тимати, но и стала одной из артисток его лейбла. Популярность мгновенно обрушилась на певицу, ее имя оказалось на слуху у молодежи. Весной 2016-го девушка выпустила клип «Май», за ним последовал не менее успешный трек «Не отпускай».

Параллельно Клава раскручивала видеоблог: ролик с автором популярного трека Despacito Луисом Фонси за считанные дни набрал миллион просмотров, а композиция «Если…», исполненная в дуэте с Ольгой Бузовой, — более двух. Вскоре у поклонников появились любимые рубрики влога — «Клава транслейт», где артистка адаптировала иностранные композиции, и «КокаПелла», в которой она пела под бит.

Каверы на «Розовое вино», сингл к рекламе «Праздник к нам приходит», коллаборация с Егором Кридом — казалось, все, к чему отныне прикасалась Клава, превращалось в золото. При этом артистка стремилась сохранить хотя бы частичную самостоятельность: пять клипов она спродюсировала за свой счет, а не на деньги лейбла.

«У нас с Тимати складываются прекрасные отношения, — рассказывала Кока «СтарХиту». — Не могу сказать, что часто видимся: я занята своей карьерой, он — своей. Тимур не строгий наставник, скорее, очень мудрый человек. Хоть и редко, но дает мне пару советов, помогает делать мои треки хитами».

Артистка продолжала покорять мир шоу-бизнеса: участвовала в передаче «Где логика», вела программу «Орел и решка. Морской сезон», написала саундтрек к проекту «Пацанки». Настоящим прорывом в карьере стал для Клавы выпуск альбома «Неприлично о личном», куда вошли хиты «Трать на меня», «Зая» и дуэт с Моргенштерном «Мне пох». В 2020-м звезда закрепила успех синглами «Покинула чат» и «Химия».

Единственное, за что переживают поклонники, так это за судьбу Клавы в рамках Black Star. В апреле стало известно, что Тимати собирается запатентовать сценическое имя исполнительницы. В свое время рэпер поступил так с L'One и Кристиной Си, что в итоге вышло артистам боком: решив покинуть лейбл, забиравший львиную долю доходов, они столкнулись с запретом на дальнейшее использование псевдонимов. Впрочем, пока Кока не задумывалась об уходе от продюсеров и даже отмечала, что весьма довольна размером гонораров.