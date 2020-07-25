Неприлично о личном: романы и творчество Клавы Коки

Артистка с детства сочиняла композиции в стиле кантри-поп, но ее первые попытки попасть в мир шоу-бизнеса провалились. Индивидуальность Клавы Коки оценил Тимати, и сейчас она — одна из главных звезд Black Star. В чем же кроется феномен успеха певицы рассказывает Starhit.ru.
23 июля Клаве Коке исполнилось 24, но несмотря на юный возраст, она уже может похвастаться баснословными гонорарами и аншлагами на концертах. Удача не свалилась на вокалистку с неба: несколько лет она безуспешно ходила по телеконкурсам, пока не засветилась на проекте Black Star «Молодая кровь», подарившем ей путевку в жизнь. Среди модных рэперов лейбла неожиданно затесалась поклонница жанра кантри-поп.
О будущем перспективной певицы рассуждают многие критики и слушатели: в апреле стало известно, что Тимати решил запатентовать псевдоним артистки, а значит, есть опасность однажды лишиться сценического имени, как это было с Кристиной Си и Леваном Горозией. Впрочем, пока Клава не заикалась о планах покинуть лейбл и отмечала, что довольна сотрудничеством с продюсерами.
Еще одна горячая тема для сплетен — мужчины звезды. Романы Клаве Коке приписывали почти с каждым исполнителем, спевшим с ней дуэтом. Так что же мы знаем о личной и творческой жизни исполнительницы?
От критики до первых успехов
Клавдия Высокова, известная как Клава Кока, появилась на свет в Екатеринбурге в многодетной семье. Спустя годы брат артистки занял руководящую должность в аэропорту, а сестра стала стилистом. Клава же с малых лет влюбилась в музыку благодаря увлечению отца коллекционировать пластинки. Девочка начала брать уроки игры на фортепиано и гитаре, а впоследствии освоила укулеле, флейту и ударные.
Преподаватели заметили, что у ребенка — хорошие вокальные данные, и вскоре Высокова стала гастролировать по России в составе джазового хора. Еще в восемь лет юная певица сочинила первую авторскую композицию, посвященную бабушке, а в 14 взорвала Интернет, опубликовав клип на свой трек Cuz I See. Видео набрало десятки тысяч просмотров, что было большим успехом для начинающей исполнительницы. К слову, на запись она заработала сама: раздавала листовки, распространяла на вокзале сим-карты, снималась в массовке.
Продвижению звезды к вершинам музыкального Олимпа поспособствовал переезд с семьей в Москву: здесь у Клавы появилась возможность ходить по кастингам и конкурсам. Так, Кока засветилась в программе «Я — артист», вошла в десятку лучших участников «Фактора А». Затем певица попала на шоу «Главная сцена», но не пробилась в финал и столкнулась с жесткой критикой жюри.
«Девушка, скажите, а вы для чего поете и для кого? Помимо того, что музыка — это смысл вашей жизни, вы должны что-то дать со сцены такое, что нужно зрителям», — поучала юную звезду Ирина Аллегрова.
Неудача не сломила певицу, и она продолжила творческие изыскания: выпустила диск «Кусто» в жанре кантри-поп, пришла на проект Black Star «Молодая кровь». Наконец-то стиль и подачу Клавы оценили по достоинству. В рамках шоу артистка сумела собрать толпу на уличный концерт, дала интервью на радио, не побоялась фотосета со змеей на шее. Композиция «Космический рейнджер» в итоговом выпуске программы покорила и Пашу, и Натана, и Кристину Си, хотя Кока и не надеялась на победу — в лейбле было полно рэперов, могла ли милая девочка в шляпке влиться в коллектив?
«Меня часто оскорбляли и считали нужным сказать, насколько ничтожно все, что я делаю. Но я понимала, что, если не буду заниматься музыкой, не стану счастливой, — признавалась Клава. — И била в одну точку. Нужно слушать себя и свое сердце. Если постоянно под кого-то подстраиваться, ты просто потеряешь индивидуальность. Миру не нужен второй Егор Крид, вторая Кristina Si. Необходимо до конца нести именно свою музыку, свою философию».
Звезда родилась
Мечты сбылись: Кока не только познакомилась с кумиром детства Тимати, но и стала одной из артисток его лейбла. Популярность мгновенно обрушилась на певицу, ее имя оказалось на слуху у молодежи. Весной 2016-го девушка выпустила клип «Май», за ним последовал не менее успешный трек «Не отпускай».
Параллельно Клава раскручивала видеоблог: ролик с автором популярного трека Despacito Луисом Фонси за считанные дни набрал миллион просмотров, а композиция «Если…», исполненная в дуэте с Ольгой Бузовой, — более двух. Вскоре у поклонников появились любимые рубрики влога — «Клава транслейт», где артистка адаптировала иностранные композиции, и «КокаПелла», в которой она пела под бит.
Каверы на «Розовое вино», сингл к рекламе «Праздник к нам приходит», коллаборация с Егором Кридом — казалось, все, к чему отныне прикасалась Клава, превращалось в золото. При этом артистка стремилась сохранить хотя бы частичную самостоятельность: пять клипов она спродюсировала за свой счет, а не на деньги лейбла.
«У нас с Тимати складываются прекрасные отношения, — рассказывала Кока «СтарХиту». — Не могу сказать, что часто видимся: я занята своей карьерой, он — своей. Тимур не строгий наставник, скорее, очень мудрый человек. Хоть и редко, но дает мне пару советов, помогает делать мои треки хитами».
Артистка продолжала покорять мир шоу-бизнеса: участвовала в передаче «Где логика», вела программу «Орел и решка. Морской сезон», написала саундтрек к проекту «Пацанки». Настоящим прорывом в карьере стал для Клавы выпуск альбома «Неприлично о личном», куда вошли хиты «Трать на меня», «Зая» и дуэт с Моргенштерном «Мне пох». В 2020-м звезда закрепила успех синглами «Покинула чат» и «Химия».
Единственное, за что переживают поклонники, так это за судьбу Клавы в рамках Black Star. В апреле стало известно, что Тимати собирается запатентовать сценическое имя исполнительницы. В свое время рэпер поступил так с L'One и Кристиной Си, что в итоге вышло артистам боком: решив покинуть лейбл, забиравший львиную долю доходов, они столкнулись с запретом на дальнейшее использование псевдонимов. Впрочем, пока Кока не задумывалась об уходе от продюсеров и даже отмечала, что весьма довольна размером гонораров.
«Честно говоря, доход превзошел все мои ожидания. Не люблю хвалиться, но очень дорожу тем, что имею, и очень счастлива, ведь любимое дело приносит мне неплохие дивиденды, и я имею прекрасную возможность помогать семье», — делилась певица.
Неприличное о личном
Искренняя, ратующая за индивидуальность, противница пластики — взгляды Клавы Коки на жизнь импонировали слушателям. Но легко ли строить любовь с погруженной в музыку девушкой, стремящейся поведать миру о своей философии? Как оказалось, вовсе нет.
Первый бойфренд звезды Дмитрий Курышкин получил от ворот поворот спустя пять лет отношений. Ночами Кока пропадала в студии звукозаписи, а возлюбленный чувствовал себя одиноким и покинутым, так что скандалы были неизбежны. Но не только занятость Клавы стала причиной разрыва: Дмитрий безумно ревновал девушку, у которой появились толпы поклонников.
«Для меня важно, чтобы человек понимал мою работу. Потому что Диме, хоть я его и люблю всем сердцем, было тяжело смириться даже, если кто-то просто приобнимал меня, позируя для фотографии», — делилась певица в YouTube-шоу «Пятница с Региной».
Дмитрий и Клава расстались мирно, но в дальнейшем не смогли сохранить дружбу: поддерживать общение оказалось болезненно. Окружающие полагали, что после разрыва с парнем Кока быстро найдет нового бойфренда. Так и вышло, вот только раскрывать личность партнера она не спешила.
Поклонники заключили, что мужчиной певицы мог стать Моргенштерн: в совместном клипе пара страстно целовалась на камеру. Затем подозрения пали на NILETTO, который тоже сыграл возлюбленного артистки в ролике на трек «Краш». «Ходит много слухов о моих якобы романах. Когда-то все это меня очень раздражало, сейчас же наоборот — веселит. Мне приписывают отношения с парнями, которые просто проходят мимо. Это все очень забавно», — признавалась исполнительница.
В шоу Насти Ивлеевой Клава заинтриговала публику заявлением о том, что встречается с блогером, имя которого начинается на букву «Д». Поклонники почти не сомневались, что речь шла о Дмитрии Гордее, однако пара так и не подтвердила роман.
По мнению звезды, замуж она выйдет только тогда, когда встретит достойного человека, которому будет доверять на все сто процентов. Пока же главным приоритетом для Клавы Коки остается не личная жизнь, а творчество. «Сейчас происходит именно то, о чем несколько лет назад я и мечтать не могла! — подчеркивала певица. — У меня очень большие амбиции, поэтому мне хочется идти выше, быть еще круче и успешнее. Мне кажется, это какая-то бесконечная гонка, которая мне чертовски нравится