Сб, 25.07.2020
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Валерий Гаркалин прокомментировал свою госпитализацию

Валерий Гаркалин

ФОТО: Промо

Сегодня стало известно о том, что народный артист России был доставлен в одну из московских клиник. Медики диагностировали у Валерия Гаркалина серьезные травмы головы и лица, сообщает Starhit.ru.

СМИ сообщают, что Валерий Гаркалин поступил в медицинское учреждение с ушибом головы и резаными ранами лица. Предварительная версия трагедии звучит так: артист неудачно упал, после чего ему вызвали скорую и привезли в больницу для помощи.

Состоянию 66-летнего Гаркалина ничего не угрожает, но пока звезду «Ширли-мырли» врачи оставили под наблюдением.

Журналисты пытаются выяснить, был ли в момент падения актер пьян, ведь ранее он не раз признавался в том, что имеет проблемы с алкоголем.  Выпивать он начал еще будучи студентом: сначала ради эмоций, потом стал позволять себе спиртное на работе, например, во время съемок в картине «Белые одежды». Тогда его чуть не выгнали с проекта, потому что артист ушел в запой.

Позже Валерий Гаркалин вышел на связь с журналистами и опроверг свою госпитализацию. «Это все ложь и кошмар. Я жив, здоров и счастлив», — подчеркнул актер.

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