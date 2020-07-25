Валерий Гаркалин прокомментировал свою госпитализацию

СМИ сообщают, что Валерий Гаркалин поступил в медицинское учреждение с ушибом головы и резаными ранами лица. Предварительная версия трагедии звучит так: артист неудачно упал, после чего ему вызвали скорую и привезли в больницу для помощи.

Журналисты пытаются выяснить, был ли в момент падения актер пьян, ведь ранее он не раз признавался в том, что имеет проблемы с алкоголем. Выпивать он начал еще будучи студентом: сначала ради эмоций, потом стал позволять себе спиртное на работе, например, во время съемок в картине «Белые одежды». Тогда его чуть не выгнали с проекта, потому что артист ушел в запой.