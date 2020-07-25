ВИДЕО И ФОТО ⟩ Утолите жажду! В Таллинне открылась забавная и винная выставка Елены Галкиной

Елена работает графическим дизайнером, поэтому все ее работы четкие и тщательно прописаны. Конечно, в них много иронии, и каждый может трактовать их так, как хочет, основываясь на своих желаниях, ассоциациях и богатом воображении.

Жажда - это первый сигнал обезвоживания организма. Нехватка воды, общения, друзей, солнечной погоды, творчества, прекрасного, самой жизни, наконец! А жизнь складывается из множества деталей, которых в каждой картине Елены Галкиной множество. Вот, например, в бокал с вином, на кромке которого отчетливо виден след от губной помады, ныряет отважный пловец - мы так же ныряем в жизнь, наполненную приключениями, открытиями, разочарованиями, ошибками, достижениями, обязательно яркими красками и поцелуями.

Я попробовала воспроизвести картинку с картины ФОТО: Константин Седнев

Господствует на выставке портрет древнегреческого бога виноделия Диониса, и картин с изображенными алкогольными напитками все же больше, чем молочных или кофейных. Это создает веселое настроение, хочется взять невинный бокал и сделать его винным!

Выставка открыта до 31 июля со вторника по пятницу с 15:00 до 19:30 и с субботы по воскресенье с 12:00 до 18:00. Вход свободный. Проходят также и мастер-классы.