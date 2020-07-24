А вы бы купили такие? Рэпер nublu похвастался новомодными кроссовками

Самый известный эстонский рэпер nublu опубликовал в Instagram короткое видео, в котором из коробки он достает совершенно новые кроссовки Nike.

При ближайшем рассмотрении видно, что на них изображена символика самого nublu – собака в лыжных очках и маске.

Кеды nublu ФОТО: Кадр из видео

Флаер в коробке указывает, что это кроссовки Nublu Camo Nike Air Force 1. Эта же обувь была замечена в последнем музыкальном видео рэпера «1-2», где они ненадолго появились в кадре.