Настя Задорожная объявила о возобновлении карьеры певицы

Актриса Настя Задорожная решила возобновить музыкальную деятельность и снова заняться вокалом. Звезда рассказала, что идет к возвращению на сцену расслабленно и спокойно, не пытаясь подстроиться под какие-либо форматы, правила и тренды.

«Мне приятно, что вопрос "где новая музыка?" все еще популярен у моих подписчиков. И я готовлюсь к этой ступени максимально расслабленно и комфортно, как и мечтала. Никаких форматов, правил, трендов и прочей ерунды. Только для удовольствия», – говорит Задорожная.

Актриса отметила, что полноценным музыкальным артистом никогда не была – ее творчество строилось исключительно через киногероинь. В этот раз артистка решила пойти по иному пути, поэтому для неё возвращение на сцену особенно волнительно.