Настя Задорожная объявила о возобновлении карьеры певицы

Последний музыкальный альбом она выпустила в 2009 году, после чего выходили только одиночные треки, пишет Life.ru.
Актриса Настя Задорожная решила возобновить музыкальную деятельность и снова заняться вокалом. Звезда рассказала, что идет к возвращению на сцену расслабленно и спокойно, не пытаясь подстроиться под какие-либо форматы, правила и тренды.
«Мне приятно, что вопрос "где новая музыка?" все еще популярен у моих подписчиков. И я готовлюсь к этой ступени максимально расслабленно и комфортно, как и мечтала. Никаких форматов, правил, трендов и прочей ерунды. Только для удовольствия», – говорит Задорожная.
Актриса отметила, что полноценным музыкальным артистом никогда не была – ее творчество строилось исключительно через киногероинь. В этот раз артистка решила пойти по иному пути, поэтому для неё возвращение на сцену особенно волнительно.
Настя Задорожная – популярная артистка, которая успела проявить себя как актриса, певица, модель и даже телеведущая. Популярность ей принесло амплуа поющей золушки в сериале «Клуб». Именно сага о судьбах золотой молодёжи сделала Задорожную популярной певицей. Треки ее персонажа держались на вершинах чартов не один месяц. После закрытия сериала артистка продолжила работать в кино, но музыкальная карьера ее развивалась неоднозначно. Последний альбом она выпустила в 2009 году.