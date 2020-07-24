Ксения Бородина пожаловалась на недовольных туристами крымчан: сами себе могилу роете!

«Тут же другая пишет: "Не надо к нам в Крым приезжать, он не резиновый, дышать нечем"», — процитировала подписчицу телеведущая. Она позитивно оценила тот факт, что многие отдыхают на полуострове.

По словам Бородиной, в связи с закрытыми границами она не может поехать в Турцию, как обычно. Она также подчеркнула, что подобными высказываниями крымчане портят отношение к курортам полуострова.

«Вот такими сообщениями про "понаехали в Крым" вы сами себе могилу роете. Радоваться должны», — добавила ведущая. По ее мнению, адекватные люди всегда рады туристам и понимают, что для развития полуострова это только в плюс.