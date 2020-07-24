Я живу в Финляндии 13 лет, но всё еще иногда от особенностей местной жизни впадаю в ступор

Отношение друг к другу

Вы можете уронить кошелек в переполненном магазине и, вернувшись, найдете его на кассе. Однажды я забыла закрыть входную дверь квартиры на ночь и проснулась невредимой и без материальных потерь. Я уже привыкла вызывать сантехника в свое отсутствие, так как знаю, что ничего не пропадет, а на столе будет лежать записка с перечнем проделанных работ. Никогда не забуду впечатление, которое оставил музей тракторов, где я не встретила ни одного смотрителя, а плату за посещение нужно было положить на тарелочку у входа.

В первые годы проживания в Финляндии меня шокировало, что пожилые люди переезжают в дома престарелых, не рассчитывая на помощь своих детей. Здесь принято брать за себя ответственность, и дети, достигнув совершеннолетия, становятся полностью самостоятельными.

Соседи следят за домом и придомовой территорией, в каждом доме есть староста. Однажды, уезжая на машине в Россию на выходные, я забыла одну из сумок на парковке у дома. В течение некоторого времени староста дома смотрел за сумкой из окна, ожидая моего возвращения. А потом забрал сумку, нашел номер моего телефона в справочнике и сообщил мне, что сумку можно будет забрать у него. Такое внимание и забота со стороны незнакомца были очень приятны.

Здесь принято держать слово. Однажды мы разговорились с клиентом компании, где я работала, он оказался писателем. В шутку я спросила, может ли он меня добавить в качестве персонажа в следующую книгу. Он ответил согласием, а через 2 года я неожиданно получила по почте книгу с дарственной надписью. Одна из героинь книги была названа моим именем.

Однажды я ночью возвращалась домой на автобусе и пропустила свою остановку, поскольку маршруты ночных автобусов отличаются от дневных. Я подошла к водителю уточнить место следующей остановки. Суровый мужчина средних лет посмотрел на мои высокие каблуки, спросил, где мне нужно было выйти. Он развернул автобус, чтобы высадить меня поближе к дому, и продолжил свой путь.

Когда я переехала в Финляндию и начала лучше узнавать местные традиции, меня тронуло, что 14 февраля здесь отмечают не только День влюбленных, но и День друзей, чтобы одинокие люди тоже не были обделены вниманием.

Отношение друг к другу ФОТО: https://www.adme.ru/

Мужчина и женщина

Все очень пунктуальны и ожидают этого от других. Мой друг не ждет девушек, опаздывающих на свидание больше чем на 15 минут, даже если он час собирался на встречу и заранее организовал программу романтичного вечера. Второго свидания также не будет.