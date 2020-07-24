Я живу в Финляндии 13 лет, но всё еще иногда от особенностей местной жизни впадаю в ступор

Жительница Хельсинки перехала туда из Санкт-Петербурга уже 13 лет назад. Эти города отделяет друг от друга 400 километров, у городов одинаковый климат но очень много различий. Читательница AdMe.ru рассказала, что ее удивило и озадачило в стране, где утром по дороге на работу можно запросто встретить оленя.
Отношение друг к другу
Вы можете уронить кошелек в переполненном магазине и, вернувшись, найдете его на кассе. Однажды я забыла закрыть входную дверь квартиры на ночь и проснулась невредимой и без материальных потерь. Я уже привыкла вызывать сантехника в свое отсутствие, так как знаю, что ничего не пропадет, а на столе будет лежать записка с перечнем проделанных работ. Никогда не забуду впечатление, которое оставил музей тракторов, где я не встретила ни одного смотрителя, а плату за посещение нужно было положить на тарелочку у входа.
В первые годы проживания в Финляндии меня шокировало, что пожилые люди переезжают в дома престарелых, не рассчитывая на помощь своих детей. Здесь принято брать за себя ответственность, и дети, достигнув совершеннолетия, становятся полностью самостоятельными.
Соседи следят за домом и придомовой территорией, в каждом доме есть староста. Однажды, уезжая на машине в Россию на выходные, я забыла одну из сумок на парковке у дома. В течение некоторого времени староста дома смотрел за сумкой из окна, ожидая моего возвращения. А потом забрал сумку, нашел номер моего телефона в справочнике и сообщил мне, что сумку можно будет забрать у него. Такое внимание и забота со стороны незнакомца были очень приятны.
Здесь принято держать слово. Однажды мы разговорились с клиентом компании, где я работала, он оказался писателем. В шутку я спросила, может ли он меня добавить в качестве персонажа в следующую книгу. Он ответил согласием, а через 2 года я неожиданно получила по почте книгу с дарственной надписью. Одна из героинь книги была названа моим именем.
Однажды я ночью возвращалась домой на автобусе и пропустила свою остановку, поскольку маршруты ночных автобусов отличаются от дневных. Я подошла к водителю уточнить место следующей остановки. Суровый мужчина средних лет посмотрел на мои высокие каблуки, спросил, где мне нужно было выйти. Он развернул автобус, чтобы высадить меня поближе к дому, и продолжил свой путь.
Когда я переехала в Финляндию и начала лучше узнавать местные традиции, меня тронуло, что 14 февраля здесь отмечают не только День влюбленных, но и День друзей, чтобы одинокие люди тоже не были обделены вниманием.
Мужчина и женщина
Все очень пунктуальны и ожидают этого от других. Мой друг не ждет девушек, опаздывающих на свидание больше чем на 15 минут, даже если он час собирался на встречу и заранее организовал программу романтичного вечера. Второго свидания также не будет.
На первых свиданиях обычно платит мужчина, но по правилам хорошего тона женщина предложит оплатить свою часть счета. Также не стоит ждать, что парень придет на свидание с цветами.
Когда пара съезжается, коммунальные расходы, траты на питание и отпуск оплачиваются поровну. Большинство финских мужчин любят и умеют готовить и с удовольствием разделяют бытовые обязанности. Меня уже перестали удивлять рассказы знакомых финских мужчин об их опыте хлебопечения или приглашение от мужчины на самостоятельно приготовленный ужин с 5 сменами блюд.
Окружающая среда
В Финляндии очень чисто в помещениях и на улицах. Вас может удивить пассажир в поезде, следующем по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, направляющийся в туалет в белых носках, или читатель библиотеки, идущий в туалет без обуви. Для финнов чистота — привычное дело.
Здесь не будут осуждать вашу фигуру и внешний вид. Очень многие предпочитают не тратить средства на одежду и покупают ее в секонд-хенде. Зато если им понравился ваш внешний вид, незнакомые женщины и мужчины могут сделать комплимент прямо на улице.
Финны любят прогулки, и муниципалитеты способствуют такому времяпрепровождению. Куда бы вы ни вышли погулять в регионе Хельсинки, вас везде ждут дорожки с указателями протяженности маршрута до ближайшей станции метро или электрички и пару вариантов для прогулок в парке или по лесному массиву. Моя подруга ходила на яхте на остров в 3 часах пути от Хельсинки и совсем не ожидала, что даже там будут установлены указатели рекомендуемых прогулок и карта острова.
Моя сестра была восхищена тем, что в общественном транспорте Хельсинки пассажиры с коляской с ребенком имеют право на бесплатный проезд. А в музеях маме с грудничком предложат пройти без очереди и воспользоваться специальной комнатой для кормления.
Необычные гастрономические предпочтения
Если вы пойдете в кино с финном, он пропустит лоток с попкорном, но не обойдет длинный прилавок с конфетами и сладостями на развес. Около половины его пакета займут финские соленые лакричные конфеты черного цвета — салмиякки.
Некоторая традиционная финская еда особенно впечатляет иностранцев. Например, черная кровяная колбаса из региона Тампере, пасхальное блюдо из солода и ржаной муки мямми, запеканка из печени с изюмом, которую подают с брусничным соком, сладкие соленые огурцы, черное мороженное из лакрицы или мороженное из дегтя «терваяятело».
Русские, собираясь в баню, берут с собой веник, а финны — сосиски, которые готовятся на печи в сауне. Такой способ дает особый аромат, и позволяют избежать дополнительных расходов на электричество.
К каждому празднику «приурочено» свое лакомство. Мое любимое появляется ко Дню Рунеберга, 5 февраля. В каждом кафе и супермаркете вы найдете одноименное пирожное со вкусом миндаля, кардамона и малины. К Масленице готовят не блины, а ласкиаиспулла — сдобные масленичные булочки с горой сливок. В преддверии Первомая в продаже появляется лимонад cима, которые символизирует наступление лета.
Уважение закона и правил
Финны не терпят неуважительного поведения. База автомобильных номеров открыта, и невежливый водитель рискует получить СМС с мнением о своем стиле вождения прямо во время поездки.
Жители многоквартирных домов в Финляндии несколько раз в год видят объявление в подъезде, в котором сосед сообщает о планируемой вечеринке и заранее просит прощения за неудобства и возможный шум.
Финны стоят на страже закона и ожидают, что вы тоже будете соблюдать местные правила. Моя знакомая любила часами гулять с коляской. Однажды она зашла погреться в церковь, где привлекла внимание служителя. На следующей день она была неприятно удивлена звонком из службы опеки, которая уточнила, что ее заставляет так долго гулять, нет ли у нее проблем в семье.
Интроверты и отношение к наготе
Сосед несколько лет подряд меня игнорировал и на мои попытки поздороваться отвечал молчанием. Я смирилась: все финны — интроверты. Однажды он увидел, как я иду к дому с огромными сумками. Сосед сразил меня тем, что побежал обратно к подъезду, открыл дверь и поздоровался.
Как-то зимой, еще будучи студенткой, я приехала ночью на автобусе в Хельсинки. У меня не было денег на такси, зато была объемная сумка. Возвращавшийся из клуба парень подошел, спросил, куда я иду, взял сумку и полтора километра ее безмолвно нес. У нужного дома отдал, попрощался, не ожидая ничего взамен.
Моя несостоявшаяся свекровь жаловалась, что приезжие ни черта не понимают в финской сауне. Как-то мы пошли с ней вместе в сауну, и когда я увидела ее в чем мать родила, обомлела. А старушка с невозмутимым видом протянула мне плошку с торфяной маской.
Финский язык очень сложный, и в нем мало иностранных слов. Моя преподавательница в Университете Хельсинки обнадежила, что ввиду немногословности финнов практически любой разговор вы сможете поддержать, произнося с разной интонацией одно слово — joo, что означает «да» или «так».
Бережливость
Финны экономные и даже немного скупердяи. При открытии нового магазина выстраивается длиннющая очередь лишь потому, что покупателям дарят простое ведро. Никто не стыдится покупать одежду в секонд-хенде или продукты с истекающим сроком годности.
Стремление к экономии не зависит от уровня зарплаты. Например, один мой знакомый, совсем не бедный человек, многие годы приносил на работу ланч, состоящий только из 2 вареных яиц.
Многие стараются делать покупки или пользоваться различными услугами в соседних странах, где это дешевле. Перед большой вечеринкой молодежь ездит в соседние Эстонию или Латвию за продуктами и напитками. Услуги прибалтийских косметологов и дантистов пользуются большой популярностью, поскольку там они в несколько раз дешевле.
Прежде чем сделать покупку, финны обязательно сравнят цены. Пару лет назад в Хельсинки открылся магазин, где можно дешево купить продукты с заканчивающимся сроком годности. Я сама иногда пользуюсь приложением, в котором рестораны предлагают излишки готовых блюд с 50-процентной скидкой.
Если вы приглашены в гости, не стоит рассчитывать на восточное гостеприимство. Здесь не будут тратить недельный бюджет на гастрономическое изобилие, а иногда угощение может оказаться и неприятным сюрпризом. Однажды я пришла на семейный праздник, посвященный конфирмации, где в качестве единственного и главного блюда был предложен суп с овощами и кусочком сосиски.
Что из этого вы еще не знали про Финляндию?