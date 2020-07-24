Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу за клевету

29 июля начнется судебный процесс по иску семьи музыканта Игоря Талькова к певице Азизе, рассказала kp.ru адвокат Ирина Игнашенко. Вдова и сын Талькова обратились в суд из-за высказываний певицы о том, что якобы рок-музыкант занимался сутенерством. Речь идет о выпуске 17 июля 2019 программы Дмитрия Шепелева «На самом деле», в которой Азиза рассказала, что музыкант попытался отвезти ее к криминальному авторитету для совершения действий немузыкального характера.

«В телепередаче Азиза Мухамедова недвусмысленно намекала на всю страну на то, что якобы Игорь Тальков занимался сутенерством. Азиза рассказала, как он забрал ее из гостиницы, повез через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и взбунтовалась, то высадил прямо в лесу из машины. Телепередача проходила с участием полиграфа. Теперь жена Игоря Талькова обратилась в суд, где будет защищать имя мужа», - сказала адвокат Ирина Игнашенко.

Татьяна Талькова требует 1 миллион рублей (около 12 тысяч евро) по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации от Азизы и ее сестры Гульнары, которая во время программы подтверждала слова певицы.

Семья музыканта подала иск еще в сентябре 2019 года. После того, как это об этом стало известно общественности, Гульнара Мухамедова заявила, что не знала об иске против нее. Кроме того, она сказала, что в их словах не содержалось признаков клеветы.

«Это не только в нашем понимании, но и в понимании миллионной аудитории, которая видела передачу. Давайте будем смотреть дальше, что будет происходить. Подали в суд — пусть подают», — передает ее слова РБК.

Игорь Тальков был застрелен, по версии следствия, собственным концертным директором Валерием Шляфманом 6 октября 1991 года в дворце спорта «Юбилейный». По словам очевидцев, за несколько минут до выхода на сцену произошла потасовка между певцом, его охранниками, концертным директором и директором певицы Азизы Игорем Малаховым. Оружие, которым был убит певец, до сих пор не найдено.

6 мая 1992 года было вынесено постановление о привлечении Валерия Шляфмана в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности.

Однако в марте 1993 года уголовное дело приостановили из-за того, что обвиняемый скрылся от следствия. Как известно, через год после трагедии Шляфман решил переехать в Израиль на постоянное место жительства. Потерпевшей по уголовному делу признали мать артиста Ольгу Талькову, которая умерла в 2007 году.

В 2018 году Следственный комитет по Санкт-Петербургу возобновил расследование убийства певца, а также удовлетворил ходатайство вдовы Талькова о признании ее потерпевшей. Возобновление дела об убийстве стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, которые позволяют заочно осудить человека, который скрывается от следствия.