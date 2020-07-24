Пять знаменитых актеров-мальчишек, которых сломали 90-е: самые трагические истории

Дмитрий Егоров («Чучело»)

Дмитрий Егоров ФОТО: Kini-Teatr.ru

Дмитрий - сын актрисы Натальи Кустинской. Родители не хотели отдавать его в кино, но Ролан Быков настоял на своем. И взял его сниматься в фильме «Чучело». Мальчик отлично учился, после школы поступил на экономический факультет МГИМО, очень рано женился. У них с женой родился сын, однако ребенок умер в 7 месяцев. Жена запила, и они разошлись. А дальше жизнь покатилась по наклонной. Пишут, что он в последние годы жизни употреблял наркотики. И пил. А 20 октября 2002 года Дмитрий Егоров вышел прогуляться и не вернулся. Матери позвонили из полиции и сказали, что он умер. Ему было 32 года. В свидетельстве о смерти написано — от «сердечной недостаточности», но, по некоторым данным, у Егорова был пробит висок.

Ян Пузыревский («Снежная королева»)

Ян Пузыревский ФОТО: kino-teatr.ru

Еще один красивый мальчик. Сниматься начал в десять лет. К 20 годам снялся уже в 15 фильмах! Его самая известная роль - Кай в «Тайне снежной королевы». Он окончил Щукинское училище, работал в Московском молодежном театре и в Театре на Таганке. Женился рано - в 18. Потом супруги развелись, и сын остался с матерью. 3 апреля 1996 года Пузыревский пришел в квартиру к жене, чтобы повидаться с их полуторогодовалым сыном Иштваном. Взял его на руки и выпрыгнул вместе с ним из окна 12-го этажа. Ребенок остался жив (зацепившись за ветви деревьев и получив лишь травму головы и перелом руки и ноги), Ян разбился насмерть. Ему было 25 лет.

Алексей Фомкин («Гостья из будущего»)

Алексей с детства снимался в «Ералаше». Там его и увидел режиссер будущего бестселлера «Гостья из будущего». Популярность фильма была невероятной. Но продолжить актерскую карьеру Алексей не захотел, ушел служить в армию. Потом все-таки поступил в МХАТ им. Горького, но его быстро уволили за систематические прогулы. Он некоторое время поработал маляром, потом уехал жить в деревню. 22 февраля 1996 года Алексея с супругой друзья пригласили в гости на празднование Дня Советской Армии. В ночь с 23 на 24 февраля 1996 квартира внезапно загорелась, всем, кроме Алексея, удалось спастись. Он похоронен под Владимиром, на городском кладбище «Улыбышево».

Александр Варакин («Каникулы Петрова и Васечкина»)

Александр Варакин ФОТО: kino-teatr.ru

Александр начал сниматься в 13 лет. Его самая известная роль - хулиган Гусь в «Каникулах Петрова и Васечкина». Сашу я знала лично. Очень был веселый и классный парень, дружил с маленькими коллегами по съемочной площадке. Про него в интернете почти нет информации. Пишут, что Александр проживал в Москве в Измайлово. В лихие 90-е ввязался в криминал. В 2002 году ушел из жизни от передозировки наркотиков.

Сергей Шевкуненко («Кортик»)

Ребенок из очень интеллигентной и творческой семьи. В четыре года умел читать, в восемь прочел двухтомную «Сагу о Форсайтах». И всегда мечтал стать актером. Потом были съемки в «Кортике» и «Бронзовой птице». Куча предложений... но существовала и другая жизнь.

В марте 1976 года Сергей принял участие в драке и был приговорен к году лишения свободы. В заключении он получил среднее образование, а выйдя на свободу, устроился осветителем на «Мосфильм». В 1978 году сел за кражу, освободился в 1981 году, по протекции матери вновь был принят на «Мосфильм» осветителем. Потом его подозревали в убийстве. В 1982 году арестовали за квартирную кражу и хранение наркотиков... Освободился инвалидом 2-й группы (открытая форма туберкулеза), уехал к родственникам в Смоленск.

В 1989 году женился, тогда же получил новый срок — один год за хранение оружия. После освобождения вновь арест и три года заключения за хранение краденых икон. Выйдя на свободу в 1994 году, продолжил криминальную деятельность, создал преступную группировку, имел клички «Шеф» и «Артист».

В общей сложности, Шевкуненко имел 5 судимостей и провел в учреждениях системы исполнения наказаний 14,5 лет. В 35 лет был убит в своей квартире вместе со своей матерью. Преступление не было раскрыто, но его связывают с криминальным прошлым актера.