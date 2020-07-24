В 29 лет нигде не работает и живет с родителями. Судьба Николая Воронова - автора хита «Белая стрекоза любви»

Каждый год в мире появляются тысячи музыкальных хитов, но, к сожалению, всем известно, что спустя пару лет 90 процентов авторов этих хитов останутся без популярности и больших денег, пишет Яндекс.Дзен.
Так произошло и с автором нашумевшего хита «Белая стрекоза любви».
- Свой хит Николай придумал ещё в возрасте 10 лет, а спустя восемь лет о нем узнала вся Россия и ближнее зарубежье, в том числе и Эстония.
Дошло даже до того, что 18-летнего парня хотели отправить на «Евровидение», но не срослось, так как по правилам международного конкурса песня должна быть придуманной полностью с нуля, а не быть сочиненной и исполненной задолго до «Евровидения».
Но Николай не смутился из-за отказа и решил, что всё равно станет популярным российским музыкантом, в то время он был полон надежды и решимости стать известным.
- Николай старался придумать новый хит, но ничего не выстреливало, а его имя и вовсе забывалось.
В 2016 году парень сознается, что ему нужна перезагрузка и он не хочет сочинять попсу, а хочет сочинять глубокую, сильную музыку.
Так Николай выпускает несколько авторских классических произведений, но ничего из них не становится достоянием публики и парень пропадет на целый год.
Через год Николай стал снимать непонятные видео для Youtube, где он говорил непонятные и не имеющие смысла фразы, а также исполнял на музыкальных инструментах короткие мелодии.
Поклонники стали переживать, что скорее всего у их кумира появились психические проблемы и похоже, что так и есть.
Сейчас Николай нигде не работает и не учится, и в свои 29 лет живет с родителями.