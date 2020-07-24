В 29 лет нигде не работает и живет с родителями. Судьба Николая Воронова - автора хита «Белая стрекоза любви»

Так произошло и с автором нашумевшего хита «Белая стрекоза любви».

Свой хит Николай придумал ещё в возрасте 10 лет, а спустя восемь лет о нем узнала вся Россия и ближнее зарубежье, в том числе и Эстония.

Дошло даже до того, что 18-летнего парня хотели отправить на «Евровидение», но не срослось, так как по правилам международного конкурса песня должна быть придуманной полностью с нуля, а не быть сочиненной и исполненной задолго до «Евровидения».

Но Николай не смутился из-за отказа и решил, что всё равно станет популярным российским музыкантом, в то время он был полон надежды и решимости стать известным.

Николай старался придумать новый хит, но ничего не выстреливало, а его имя и вовсе забывалось.

В 2016 году парень сознается, что ему нужна перезагрузка и он не хочет сочинять попсу, а хочет сочинять глубокую, сильную музыку.

Так Николай выпускает несколько авторских классических произведений, но ничего из них не становится достоянием публики и парень пропадет на целый год.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Через год Николай стал снимать непонятные видео для Youtube, где он говорил непонятные и не имеющие смысла фразы, а также исполнял на музыкальных инструментах короткие мелодии.

Поклонники стали переживать, что скорее всего у их кумира появились психические проблемы и похоже, что так и есть.