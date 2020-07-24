Как складывалась жизнь Михаила Терехина после проекта «Дом-2» и в 2020 году?

Накаченное тело в купе с солидной должностью майора правоохранительных органов делало его на голову выше остальных участников мужского пола.

И лишь потом всплыла грязная история о том, что Михаил осужден за взятку на рабочем месте. Можно сказать, что Терехин пришел на «Дом-2» отсиживаться, но при всем при этом, времени зря не терял и стал присматриваться к девушкам.

Первая симпатия у Михаила была к Евгении Феофилактовой. Строптивая красотка не настроена была подпускать Михаила слишком близко. А его вскоре стало раздражать в девушке многое, особенно, что она любит есть селедку.

Ксения Бородина и Михаил Терехин ФОТО: twitter.com

Вскоре Михаил переключил свое внимание на Ксению Бородину, подумав: "А почему бы и нет?"

Ксения дала шанс Терехину и у них начались красивые отношения, и некоторые романтичные моменты (например дарили друг другу одинаковые футболки и носили их в периметре), попадали под прицел камер. Несмотря на нередкие ссоры, парочка быстро мирилась. Казалось, что когда Михаил покинет проект, у них все останется по-прежнему...

Жизнь Михаила Терехина сейчас

Многих поклонников пары интересовал вопрос - почему же Михаил и Ксения расстались? И только через четыре года после расставания, в одном из интервью Терехин дал ответ.

Оказалось, что в том, что все закончилось, виноват именно Михаил. Он почувствовал охлаждение к Ксении и перестал кипеть к ней страстью. Изменить тоже не мог, ведь Бородина - лицо публичное. Пришлось сворачивать игру в любовь и уходить.

Бородиной тогда было очень больно. Кроме того, что она погрязла в своих чувствах, она истратила много денег на своего возлюбленного.

Сразу после расставания Михаил пустился в пляс. Он сменял одну девушку на другую и постоянно транслировал новые отношения в социальные сети.

Однажды Терехин решил взяться за ум и получил третье образование, чтобы получить профессию адвоката. Потом друг устроил его работать к Екатерине Гордон.

Михаил гордится своим сыном от первого брака, публикует фото его спортивных побед. Сейчас сам Терехин обеспеченный человек и считает, что является уважаемой персоной.