«У пиявки же нет совести»: Татьяна Толстая хлестко прошлась по качествам Собчак

Писательница Татьяна Толстая стала очередным гостем шоу SRSLY на платформе YouTube. В рамках беседы и ответов на самые разные вопросы она несколько раз обсудила и телеведущую Ксению Собчак.

Так, Толстая отметила, что некоторым образом умеет оценить ряд качеств Ксении Собчак, которые та использует в работе.

«В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, — с усмешкой заметила писательница. — У пиявки же нет совести, ей нужно насосаться, пока не насосется, она не отвалится. Это редкое свойство для человека», — с иронией закончила Толстая.

Не нравится Толстой, которая познакомилась с Собчак в качестве ведущей на программе «Школа злословия», куда пришла телеведущая, и то, как Ксения ведет себя с людьми гораздо более образованными и грамотными.

Она отметила, что Собчак не чурается любых новостей, которые она окрашивает в нужный ей тон, когда снимает видео для своих блогов. Но не только минусы видит в Собчак писательница.

«Я думаю, что что-то человеческое в ней проснулось, когда она родила своего прелестного ребенка», — подметила она, имея в виду сына Собчак Платона от ее первого мужа Максима Виторгана.