Кристина Орбакайте доказала, что дочь растет ее копией

«Наша с Клавой внешность изменчива, мы похожи то на маму, то на папу», — с юмором отметила Кристина. Однако Максим Галкин заявил, что сейчас Клавдия — копия своей звездной мамы. Поклонники не поскупились на комплименты в адрес дочери и внучки Примадонны.