Кристина Орбакайте доказала, что дочь растет ее копией

49-летняя Кристина Орбакайте показала удивительное сходство с единственной дочерью, восьмилетней Клавдией. С возрастом девочка становится всё больше похожей на свою звездную мамe, пишет Cosmo.
Дочь певицы унаследовала и семейную тягу к творчеству. Еще в двухлетнем возрасте Клавдия снялась в клипе Кристины на песню «Московская осень». С тех пор малышка сильно изменилась: она заметно похудела и отрастила длинные локоны.
Клава в 2-летнем возрасте и сейчас,
Сегодня Орбакайте решила сравнить себя в восьмилетнем возрасте с ровесницей-дочерью. Мама и дочь кажутся близняшками: у них не только одинаковая комплекция и форма бровей, но даже само выражения лица идентично.
Клава Земцова
«Наша с Клавой внешность изменчива, мы похожи то на маму, то на папу», — с юмором отметила Кристина. Однако Максим Галкин заявил, что сейчас Клавдия — копия своей звездной мамы. Поклонники не поскупились на комплименты в адрес дочери и внучки Примадонны.