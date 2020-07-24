Новая жертва домогательств игрока клуба «Что? Где? Когда?»: «Засунул руки мне под лифчик и в трусы»

Евгения Анисимова познакомилась с Михаилом Скипским, когда ей было всего 13 лет. Он работал школьным учителем и помогал детям с игрой «Что? Где? Когда?», часто позволяя себе отпускать в их присутствии пошлые шутки. «Это было на тренировках постоянно. Мог девочек за талию прижать к себе спокойно. Погулять с ним звал периодически, и это на тот момент происходило не только со мной. Я не понимала, как на это реагировать, но, естественно, никуда не ходила», — делилась девушка.

Однако отказы только раззадорили игрока. Во время поездки на чемпионат Скипский стал домогаться до несовершеннолетней. «Мы ехали в поезде. Когда все уснули, он сел на мою нижнюю полку, начал гладить меня, потом засунул руки мне под лифчик и в трусы и полез целоваться, — вспоминала Евгения. — В какой-то момент, видимо, понял, что я в шоке и ступоре — и ушел».

Мужчина позволял себе неуместные шутки в адрес школьниц

Анисимова отмечает, что тут же рассказала о произошедшем учителям и школьному психологу, но те скептически отнеслись к ее истории. А вот родителям девочка говорить не стала: «У нас не та степень доверия была на тот момент. Ну и, может, какой-то мой внутренний стыд сыграл свою роль».