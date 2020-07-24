Гороскоп на 24 июля: силы Раков на пределе, а Козерогам лучше не уезжать далеко от дома

В эту пятницу важно фокусироваться на позитивных событиях. Тогда со временем в вашей жизни их будет все больше и больше. На 5-й лунный день хорошо планировать и параллельно потихоньку воплощать задуманное. Начатое в этот день приведет к благоприятным результатам.
Овен
Вас ждет интересный и эмоционально насыщенный день. Постарайтесь извлечь из него максимум пользы и выгоды.
Телец
Близнецы
У близкого человека могут возникнуть проблемы, которые подкорректируют ваши планы. От вас ждут поддержки.
Рак
Лев
В этот день ожидается финансовое поступление. Даже если оно будет не слишком большим, оно окажется очень кстати.
Дева
Подходящий день, чтобы избавиться от хлама. Возможно, отдав кому-то ненужную вещь, вы подарите ей вторую жизнь.
У вас назревают разногласия в общении с коллегами или начальством. Ищите компромисс, чтобы уйти от конфликта.
Скорпион
Избегайте переутомления накануне выходных – иначе они уйдут исключительно на восстановление после трудовой недели.
Стрелец
Вы можете разрешить спор между коллегами или партнерами и перевести все в шутку. К вашим советам прислушаются.
Козерог
День подходит для недалеких поездок и путешествий. А вот дальние командировки лучше отложить на потом, советует «Сегодня».
Водолей
Если не хотите поссориться с любимым человеком, подбирайте нужные слова и следите за своими высказываниями.
Рыбы
В этот день желательно избегать общения с назойливыми людьми, иначе вы рискуете испортить себе настроение.