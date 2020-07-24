Гороскоп на 24 июля: силы Раков на пределе, а Козерогам лучше не уезжать далеко от дома

Овен

Вас ждет интересный и эмоционально насыщенный день. Постарайтесь извлечь из него максимум пользы и выгоды.

Телец

День наполнен соблазнами. Так что готовьтесь к непредвиденным растратам и постарайтесь экономить на мелочах.

Близнецы

У близкого человека могут возникнуть проблемы, которые подкорректируют ваши планы. От вас ждут поддержки.

Рак

Старайтесь избегать большого наплыва толпы, потому что шум и суета вас изрядно утомят и отнимут силы.

Лев

В этот день ожидается финансовое поступление. Даже если оно будет не слишком большим, оно окажется очень кстати.

Дева

Подходящий день, чтобы избавиться от хлама. Возможно, отдав кому-то ненужную вещь, вы подарите ей вторую жизнь.

Весы

У вас назревают разногласия в общении с коллегами или начальством. Ищите компромисс, чтобы уйти от конфликта.

Скорпион

Избегайте переутомления накануне выходных – иначе они уйдут исключительно на восстановление после трудовой недели.

Стрелец

Вы можете разрешить спор между коллегами или партнерами и перевести все в шутку. К вашим советам прислушаются.

Козерог

День подходит для недалеких поездок и путешествий. А вот дальние командировки лучше отложить на потом, советует «Сегодня».

Водолей

Если не хотите поссориться с любимым человеком, подбирайте нужные слова и следите за своими высказываниями.

Рыбы