Экс-участник «Дома-2» Руслан Проскуров рассказал, почему канал ТНТ до сих пор его содержит

Руслан Проскуров в свое время был одним из самых популярных участников телепроекта «Дом-2». Он пришел на телестройку, прежде всего, для того, чтобы пропиарить свое творчество, строить отношения не планировал. Однако, когда встретил Викторию Карасеву, понял, что влюбился. Руслан даже планировал жениться на Вике, но вскоре они расстались.
Проскуров пробовал строить отношения с другими участницами «Дома-2», но ничего не получилось и он ушел. Несколько раз Руслан возвращался, последний был в 2015 году. Тогда на телестройке он пробыл не долго, но ему удалось найти свою любовь. Его избранницей стала Оксана Чебан. В 2017 году она подарила возлюбленному дочку Есению. Пара официально оформила отношения.
Некоторое время Проскуров жил в США. Там он пытался продвинуть свое творчество, но ничего не получилось. Мужчина вернулся в Москву. Но самое интересное заключается в том, что телеканал ТНТ до сих пор его содержит. Интересно, за какие такие заслуги? Пишет Zen.Yandex.ru.
Контракт об обеспечении заключен у Руслана и ТНТ на 10 лет. Все это время он обязуется не разглашать некую тайну, связанную с «Домом-2». Руслан заявил, что ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Он узнал что-то такое, чего знать был не должен.
«В договоре описаны определенные ситуации, говорить кому-либо о которых запрещается. Пункта, что нельзя говорить о существовании самого договора – не было. И как говорится, что не запрещено, то разрешено», - сказал Руслан Проскуров.