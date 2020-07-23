Экс-участник «Дома-2» Руслан Проскуров рассказал, почему канал ТНТ до сих пор его содержит

Проскуров пробовал строить отношения с другими участницами «Дома-2», но ничего не получилось и он ушел. Несколько раз Руслан возвращался, последний был в 2015 году. Тогда на телестройке он пробыл не долго, но ему удалось найти свою любовь. Его избранницей стала Оксана Чебан. В 2017 году она подарила возлюбленному дочку Есению. Пара официально оформила отношения.

Некоторое время Проскуров жил в США. Там он пытался продвинуть свое творчество, но ничего не получилось. Мужчина вернулся в Москву. Но самое интересное заключается в том, что телеканал ТНТ до сих пор его содержит. Интересно, за какие такие заслуги? Пишет Zen.Yandex.ru.

Контракт об обеспечении заключен у Руслана и ТНТ на 10 лет. Все это время он обязуется не разглашать некую тайну, связанную с «Домом-2». Руслан заявил, что ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Он узнал что-то такое, чего знать был не должен.