Филипп Бедросович Киркоров: как выглядели его родители в молодости и какая у него настоящая фамилия

Филипп Киркоров называет самого себя королем эстрады. Никто с ним, в принципе, не спорит, да и бороться за титул тоже никому не надо. Между тем, у фанатов нет никаких сомнений относительно национальной принадлежности Киркорова, пишет портал Женский Островок.
Еще когда он только начинал строить свою карьеру, Пугачева заявила, что он болгарин:
«Прекрасный человек с болгарской фамилией»,
– так она его всем представила.
Правда ли это? И какие корни у известного певца? Сейчас узнаем, а заодно посмотрим на фотографии его самых родных людей.
Если всерьез заняться этим вопросом, то можно без особых проблем найти информацию о родителях Филиппа. Его отца зовут Бедрос Киркоров. Такое имя он решил себе взять перед поступлением в болгарское музыкальное училище.
На самом же деле его зовут Бедрос Пилибос Крикорян. По национальности он армянин, причем его предки были очень бедными. Папа работал сапожником, мама пела в церкви. Кстати, именно благодаря ей у него такой удивительный голос, который передался по наследству и Филиппу.
Непонятно, по какой причине отец Киркорова решил поменять имя. Может быть, ему казалось, что так у него будет меньше проблем с поступлением и жизнью в другой стране. Сложно сказать, помогло ему это как-то или нет.
В музыкальном училище Бедрос встретил очень красивую девушку, которая потом станет его женой. Звали ее Виктория Лихачева-Манион. Она была еврейкой.
Молодой человек сразу полюбил Викторию. Это неудивительно – от нее многие были в восхищении. Но любовь Бедроса к ней была действительно сильной и искренней. Она не смогла не ответить ему взаимностью. Вместе супруги прожили около 30 лет, сын у них был один – Филипп. Семья была счастливой, ребенка оберегали и заботились о нем, но все-таки не слишком баловали, чтобы не испортить.
Родители старались не афишировать национальность ребенка, так как в то время к евреям относились плохо. В свидетельстве о рождении певца написано, что он болгарин. Когда Филиппу было 27 лет, Виктория умерла из-за болезни, которая очень долго ее мучала. Ей было всего 57 лет. Конечно же, он сильно переживал из-за этого страшного события.
Киркоров не слишком любит распространяться о своей национальности, но не секрет, что он хорошо относится к армянам, нередко им помогает. Так какое же настоящее имя артиста? Оно звучит следующим образом: Филипп Бедрос Крикорян.