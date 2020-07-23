Филипп Бедросович Киркоров: как выглядели его родители в молодости и какая у него настоящая фамилия

Еще когда он только начинал строить свою карьеру, Пугачева заявила, что он болгарин:

«Прекрасный человек с болгарской фамилией»,

– так она его всем представила.

ЯЛТА, УКРАИНА. Поп-певец Филипп Киркоров ФОТО: Pavlishak Alexei/COVI

Правда ли это? И какие корни у известного певца? Сейчас узнаем, а заодно посмотрим на фотографии его самых родных людей.

Если всерьез заняться этим вопросом, то можно без особых проблем найти информацию о родителях Филиппа. Его отца зовут Бедрос Киркоров. Такое имя он решил себе взять перед поступлением в болгарское музыкальное училище.

Бедрос Киркоров ФОТО: pinterest.com

На самом же деле его зовут Бедрос Пилибос Крикорян. По национальности он армянин, причем его предки были очень бедными. Папа работал сапожником, мама пела в церкви. Кстати, именно благодаря ей у него такой удивительный голос, который передался по наследству и Филиппу.

Непонятно, по какой причине отец Киркорова решил поменять имя. Может быть, ему казалось, что так у него будет меньше проблем с поступлением и жизнью в другой стране. Сложно сказать, помогло ему это как-то или нет.

Виктория Лихачева-Манион ФОТО: pinterest.com

В музыкальном училище Бедрос встретил очень красивую девушку, которая потом станет его женой. Звали ее Виктория Лихачева-Манион. Она была еврейкой.

Молодой человек сразу полюбил Викторию. Это неудивительно – от нее многие были в восхищении. Но любовь Бедроса к ней была действительно сильной и искренней. Она не смогла не ответить ему взаимностью. Вместе супруги прожили около 30 лет, сын у них был один – Филипп. Семья была счастливой, ребенка оберегали и заботились о нем, но все-таки не слишком баловали, чтобы не испортить.

Виктория Лихачева-Манион и Бедрос Пилибос Крикорян - родители Филиппа Киркорова. ФОТО: pinterest.com

Родители старались не афишировать национальность ребенка, так как в то время к евреям относились плохо. В свидетельстве о рождении певца написано, что он болгарин. Когда Филиппу было 27 лет, Виктория умерла из-за болезни, которая очень долго ее мучала. Ей было всего 57 лет. Конечно же, он сильно переживал из-за этого страшного события.

Киркоров не слишком любит распространяться о своей национальности, но не секрет, что он хорошо относится к армянам, нередко им помогает. Так какое же настоящее имя артиста? Оно звучит следующим образом: Филипп Бедрос Крикорян.