Идете на день рождения? Важно знать: какие подарки любят Львы

Лев (23 июля – 23 августа) – настоящее дитя Огня и Солнца. Он сам – человек-солнце. С младых ногтей каждый Лев стремится воздвигнуть свой собственный золотой постамент, с которого так прекрасно смотреть на весь этот серый, будничный мир. Лев пришел в этот мир как дар Божий. Он призван сиять и сверкать. Он несет людям радость и позитив, дает им силу и энергию. Ни у кого нет столько позитивной созидающей энергии, сколько есть в страстной натуре солнечного Льва.
Подарки должны быть обязательно значительные, сияющие, сверкающие, как и сам Лев. Не зря же он царь природы! Лев сам любит дарить подарки и, как любой огненный знак, дарит их щедро и много. Львы любят лесть, но тонкую. Внимание! Львы обязательно должны осознавать свою нужность. Самый большой для них подарок – знать, что его дело кого-то воодушевило, кому-то помогло, кого-то поддержало. Потому пафосные, яркие, громкие слова благодарности и поздравлений при вручении подарка вашему Льву – половина успеха. Как никто другой, Лев будет упиваться этими словами.
Главное в подарке для Льва – его ценность. Львы не любят мелочных подарков. Хотя примут любой с благодарностью и никогда не выскажутся по поводу неуместности дара. Подарок должен быть достоин короля, коим каждый Лев себя считает. Обязательно дорогим – новенькое авто, фотокамера, ноутбук, абонемент в престижный клуб, путевка на дорогой курорт, манто, драгоценности и все остальное из мира роскоши и богатства. Каждый подарок должен быть первоклассным. При выборе подарка всегда стоит руководствоваться только одним критерием – вы выбираете подарок для солнечного короля!
Даже если это парфюм или книга – это должны быть уникальные, эксклюзивные экземпляры. Львы – очень творческие натуры, любят создавать что-то потрясающее. Подарите им что-то такое, что акцентирует их пристрастие, увлечение.
Львы любят грандиозные и экстремальные зрелища, потому ваш подарок может быть билетом на супер-шоу или пропуском в школу дайвинга или гольф-клуб. Если это будут изящные развлечения, они также придутся по вкусу вашему Льву.
Лев – эстет. Он великодушен и щедр. Очень одаренная и богатая натура. Не зря же он родился в самое щедрое время года! Летний темперамент – летние подарки. Шикарные экзотические букеты и огромные коробки конфет. Красивейшие дорогущие бутылки виски или коньяка. Столовое серебро и золотые украшения. Список можно продолжать бесконечно, и всё это придётся по вкусу вашему Льву.
Лев очень любит природу и животных, мир искусства и художеств. По природе своей он, скорее, артист, чем человек науки, потому и нуждается в постоянных комплиментах, одобрениях и похвалах. Чувства у него властвуют над разумом. Потому всегда первым придет на помощь нуждающимся и страждущим.
Красная кнопка у каждого Льва – море восторга. Восхищайтесь вашим Львом, возведите ему золотой постамент и посадите его туда – и он будет ваш навеки. Хвалите за всё подряд – за безупречный вкус, отличные идеи, энергию, напор, за взгляды и предложения. Лев не любит критику и замечаний в свой адрес. Не будите в нём зверя!