Идете на день рождения? Важно знать: какие подарки любят Львы

Подарки должны быть обязательно значительные, сияющие, сверкающие, как и сам Лев. Не зря же он царь природы! Лев сам любит дарить подарки и, как любой огненный знак, дарит их щедро и много. Львы любят лесть, но тонкую. Внимание! Львы обязательно должны осознавать свою нужность. Самый большой для них подарок – знать, что его дело кого-то воодушевило, кому-то помогло, кого-то поддержало. Потому пафосные, яркие, громкие слова благодарности и поздравлений при вручении подарка вашему Льву – половина успеха. Как никто другой, Лев будет упиваться этими словами.

Главное в подарке для Льва – его ценность. Львы не любят мелочных подарков. Хотя примут любой с благодарностью и никогда не выскажутся по поводу неуместности дара. Подарок должен быть достоин короля, коим каждый Лев себя считает. Обязательно дорогим – новенькое авто, фотокамера, ноутбук, абонемент в престижный клуб, путевка на дорогой курорт, манто, драгоценности и все остальное из мира роскоши и богатства. Каждый подарок должен быть первоклассным. При выборе подарка всегда стоит руководствоваться только одним критерием – вы выбираете подарок для солнечного короля!

Даже если это парфюм или книга – это должны быть уникальные, эксклюзивные экземпляры. Львы – очень творческие натуры, любят создавать что-то потрясающее. Подарите им что-то такое, что акцентирует их пристрастие, увлечение.

Львы любят грандиозные и экстремальные зрелища, потому ваш подарок может быть билетом на супер-шоу или пропуском в школу дайвинга или гольф-клуб. Если это будут изящные развлечения, они также придутся по вкусу вашему Льву.

Лев – эстет. Он великодушен и щедр. Очень одаренная и богатая натура. Не зря же он родился в самое щедрое время года! Летний темперамент – летние подарки. Шикарные экзотические букеты и огромные коробки конфет. Красивейшие дорогущие бутылки виски или коньяка. Столовое серебро и золотые украшения. Список можно продолжать бесконечно, и всё это придётся по вкусу вашему Льву.

Лев очень любит природу и животных, мир искусства и художеств. По природе своей он, скорее, артист, чем человек науки, потому и нуждается в постоянных комплиментах, одобрениях и похвалах. Чувства у него властвуют над разумом. Потому всегда первым придет на помощь нуждающимся и страждущим.