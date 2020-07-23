Россиянин: пообщался с девушкой из Эстонии и разочаровался. Красота не дает ума

Делимся с вами этой душещипательной историей из жизни, уверены, что проблема с общением сейчас стоит наиболее остро у многих.

«Так получилось, что девушки у меня нет, а пообщаться хочется. Решил познакомиться в "Фейсбуке" в одной из групп, правда она не была связана со знакомствами. Группа "Купи-продай" и находится она в Эстонии. Понравился одна девушка, прокомментировала товар, зашел к ней на страницу и обомлел.

Красивая (мужчины любят глазами);

Ухоженная;

Фигура в моем вкусе, полненькая;

Не замужем (так было написано в визитке).

Решил действовать. Написал ей в личные сообщения и ответ не заставил себя долго ждать. Засыпал ее комплиментами и после часового переписывания предложил созвониться. Девушка долго не соглашалась, в итоге сдалась. Созвонились, а оказалось говорить не знали о чем. Взял всё в свои руки, начал задавать вопросы, надо же было как-то убрать нелепую паузу молчания. Не шла на разговорный контакт совершенно. Отвечала односложными предложениями и после 15-минутного допроса я решил закончить наш разговор. Не понимаю, почему девушки по переписке такие "начитанные", а на деле (при живом общении - прим.ред.) два предложения составить не могут. Через пару дней смотрю - пришло от нее сообщение.

- Миша, ты куда пропал, не пишешь!

Ответил как есть, что как собеседник она мне не интересна, а допрашивать и выпытывать у нее слова нет смысла. Вот такой опыт общения по телефону с незнакомой девушкой. Красота не дает ума!» - считает мужчина.