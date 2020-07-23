Рецепт проверенный! Звезда «Полицейского с Рублевки» о быстром похудении на 40 килограммов

Актер театра и кино Роман Попов, прославившийся ролью в сериале «Полицейский с Рублевки» раскрыл, как быстро и без вреда для организма избавиться от лишних калорий.

По словам Попова, никаким особым секретом он, конечно, не обладает. Актер пояснил, что в этой области, к сожалению, давно не происходит грандиозных открытий. Поэтому всем собравшимся похудеть, рекомендовал действовать по классической схеме: сначала пройти полное обследование и только после этого выбрать диету с учетом особенностей организма.

«Человечество в этом вопросе не изобрело ничего. Правильное питание и физические нагрузки. Мне бег противопоказан — травма коленного сустава. Тренировался в EMS-жилете. Наматывал пешком круги у дома, который мы снимаем в Подмосковье, спускался-поднимался по лестнице, делал растяжку. Все с рекомендациями врача, конечно. Итого — минус сорок килограммов», — на собственном примере объяснил Попов.

Звезда «Полицейского» отметил, что останавливаться на достигнутом не хочет. Как минимум, потому что за время длительной самоизоляции опять прибавил в весе почти десять килограммов. Виной всему — банальная любовь к еде и кулинарии.

Так, например, в честь первого дня детских школьных каникул Роман Попов устроил грандиозный праздник с торжественным ужином. По признанию актера, даже на Новый год он не готовил столько блюд, как в этот раз.