Чт, 23.07.2020
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«Вот это безвкусица»: поклонники Елены Ваенги раскритиковали ее мужа

Елена Ваенга.

ФОТО: Shemetov Maxim / ITAR-TASS

Елена Ваенга показала совместные с мужем снимки, а подписчики расскритиковали его наряд.

43-летняя певица Елена Ваенга принимала участие в ежегодном белорусском мероприятие «Славянский Базар», проходящем в Витебске. Вместе с ней поехал супруг - 37-летний Роман Садырбаев.

Там собрались многие звезды российского шоу-бизнеса, а также приехал президент Беларуси Лукашенко вместе с сыном Николаем.

Певица сделала фотографию вместе с мужем на самом мероприятие. Однако, поклонникам не понравился полуспортивный костюм мужа Ваенги с принтом цветов. Поверх костюма Роман надел голубой пиджак. Помимо яркой одежды, супруги снялись в масках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сама Ваенга вызвала в комментариях восторженные отзывы. За времена карантина певица похудела. 

Ранее пара выставляла совместную фотографию, на который выбор Романа пал на пестро зеленый домашний костюм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вспоминается цитата историка моды Александра Васильева: 

«Если вы обрядились в одежду известных марок, это означает лишь то, что вы стали обеспеченной, витриной богатства мужа или любовника. Вкус — это как музыкальный слух, либо он есть, либо нет, но его можно прививать».

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