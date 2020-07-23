«Вот это безвкусица»: поклонники Елены Ваенги раскритиковали ее мужа

Елена Ваенга показала совместные с мужем снимки, а подписчики расскритиковали его наряд.
43-летняя певица Елена Ваенга принимала участие в ежегодном белорусском мероприятие «Славянский Базар», проходящем в Витебске. Вместе с ней поехал супруг - 37-летний Роман Садырбаев.
Там собрались многие звезды российского шоу-бизнеса, а также приехал президент Беларуси Лукашенко вместе с сыном Николаем.
Певица сделала фотографию вместе с мужем на самом мероприятие. Однако, поклонникам не понравился полуспортивный костюм мужа Ваенги с принтом цветов. Поверх костюма Роман надел голубой пиджак. Помимо яркой одежды, супруги снялись в масках.
Сама Ваенга вызвала в комментариях восторженные отзывы. За времена карантина певица похудела.
Ранее пара выставляла совместную фотографию, на который выбор Романа пал на пестро зеленый домашний костюм.
Вспоминается цитата историка моды Александра Васильева:
«Если вы обрядились в одежду известных марок, это означает лишь то, что вы стали обеспеченной, витриной богатства мужа или любовника. Вкус — это как музыкальный слух, либо он есть, либо нет, но его можно прививать».