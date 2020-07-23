На кого похожа? Новое фото Чеховой вызвало споры в Сети

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram тем, как выглядит в процессе похудения. Однако большинство их них смутило то, как выглядит их любимица, напомнившая им Жанну Фриске.
«Без мейкапа», — подписала Чехова селфи, сделанное в зеркале роскошной спальни.
В комментариях сразу появились первые сомнения, что похудение пошло Чеховой на пользу, а также вопросы, почему так сильно изменилась ее внешность.
«Разве это Чехова? Чужое лицо!»; «Вас даже не узнать»; «Вообще не похожа на Анфису, верните Чехову на место», — стали требовать подписчики.