На кого похожа? Новое фото Чеховой вызвало споры в Сети

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram тем, как выглядит в процессе похудения. Однако большинство их них смутило то, как выглядит их любимица, напомнившая им Жанну Фриске.

«Без мейкапа», — подписала Чехова селфи, сделанное в зеркале роскошной спальни.

В комментариях сразу появились первые сомнения, что похудение пошло Чеховой на пользу, а также вопросы, почему так сильно изменилась ее внешность.

«Разве это Чехова? Чужое лицо!»; «Вас даже не узнать»; «Вообще не похожа на Анфису, верните Чехову на место», — стали требовать подписчики.