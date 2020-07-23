Чт, 23.07.2020
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На кого похожа? Новое фото Чеховой вызвало споры в Сети

Анфиса Чехова.

ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

Анфиса Чехова разместила в соцсети фотографию в обновленном образе, передает Пятый канал.

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram тем, как выглядит в процессе похудения. Однако большинство их них смутило то, как выглядит их любимица, напомнившая им Жанну Фриске.

«Без мейкапа», — подписала Чехова селфи, сделанное в зеркале роскошной спальни.

В комментариях сразу появились первые сомнения, что похудение пошло Чеховой на пользу, а также вопросы, почему так сильно изменилась ее внешность.

«Разве это Чехова? Чужое лицо!»; «Вас даже не узнать»; «Вообще не похожа на Анфису, верните Чехову на место», — стали требовать подписчики.

Анфиса Чехова

ФОТО: Instagram

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