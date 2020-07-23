Екатерина Климова о своей личной жизни: «Я не замужем, но это не значит, что я одинока»

Мы сохраняем отношения, с кем-то более теплые и дружеские, с кем-то просто достаточно дистанционные, но при этом все равно они всегда на очень хорошем уровне. Я могу сказать, что мы все — семья. Внутри семьи есть даже свой юмор, понятный только нам, и это очень здорово, когда мы все говорим на каком-то "птичьем языке", потому что все помнят и болезненные эпизоды, и счастливые. Сыновья растут, они тоже косячат, и вот мы с Игорем (Петренко. — Прим. ред.) вдвоем идем к директору школы, понурые, уже забыв обо всем, что между нами было, и спасаем, защищаем наших детей. Это все жизнь, она продолжается. Просто философия и мудрость — выдержать все эти удары и, несмотря ни на что, вместе продержаться. Цель такая у меня, по крайней мере,