Екатерина Климова о своей личной жизни: «Я не замужем, но это не значит, что я одинока»

42-летняя актриса Екатерина Климова часто откровенно рассказывает о личной жизни. Звезда была замужем трижды, а со своим последним супругом, Гелой Месхи, рассталась всего год назад. Но сейчас ее сердце уже, похоже, несвободно. Во всяком случае, именно на это она намекнула в интервью журналу ОК! Об этом передает Spletnik.ru.
42-летняя актриса Екатерина Климова часто откровенно рассказывает о личной жизни. Звезда была замужем трижды, а со своим последним супругом, Гелой Месхи, рассталась всего год назад. Но сейчас ее сердце уже, похоже, несвободно. Во всяком случае, именно на это она намекнула в интервью журналу ОК!.
Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока. Не хочу делать из этого очередную сенсацию. Просто хочу жить и заниматься любимым делом, говорить о профессии и ради нее осваивать новые горизонты,
— сказала она.
Первым мужем Климовой был ювелир Илья Хорошилов, от которого она родила дочь Елизавету. Ее вторым супругом стал актер Игорь Петренко, в браке с которым у них родилось двое сыновей: Матвей и Корней. А от Гелы Месхи она родила дочь Беллу. По признанию актрисы, с экс-возлюбленными она сохранила нормальные отношения и вместе с ними воспитывает детей.
Мы сохраняем отношения, с кем-то более теплые и дружеские, с кем-то просто достаточно дистанционные, но при этом все равно они всегда на очень хорошем уровне. Я могу сказать, что мы все — семья. Внутри семьи есть даже свой юмор, понятный только нам, и это очень здорово, когда мы все говорим на каком-то "птичьем языке", потому что все помнят и болезненные эпизоды, и счастливые. Сыновья растут, они тоже косячат, и вот мы с Игорем (Петренко. — Прим. ред.) вдвоем идем к директору школы, понурые, уже забыв обо всем, что между нами было, и спасаем, защищаем наших детей. Это все жизнь, она продолжается. Просто философия и мудрость — выдержать все эти удары и, несмотря ни на что, вместе продержаться. Цель такая у меня, по крайней мере,
— призналась она.
Имени своего нового избранника звезда не назвала, однако еще недавно она признавалась, что во время пандемии очень сблизилась с Месхи, и даже говорила, что они, возможно, еще возобновят отношения.
«Мы очень близкие люди. И сейчас эта пандемия нас сблизила: Гела очень помогает, проявляет свои мужские качества. Эта пауза пошла нам на пользу, и это очень здорово. Поэтому я бы не ставила точку в наших отношениях», — говорила она.