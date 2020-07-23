Смотрите, как Альбина Джанабаева блеснула бесконечными ногами на фото в одном боди!

41-летняя Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками эффектным фото. На снимке звезда позирует в боди и черных колготках, показывая великолепную фигуру и длинные, стройные ноги, передает Леди Mail.ru.
Вечером все же хочется скинуть лишнее.
— Альбина Джанабаева
«Какая красотка миниатюрная», «Обаятельна, прекрасна», «Изящная, стройная, красивая», «Огонь», «Просто нет слов», «Классная фотка», «Ножки соблазняют взгляд», «Нереальная красотка», «Потрясающие ноги», «Одновременно шикарно и очень мило», — восхищаются поклонники.
Ранее Джанабаева очаровала публику естественной красотой, показала атмосферные фото и примерила непривычный образ.