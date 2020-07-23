Точеные черты лица и модельные ноги: Наталья Водянова показала красавицу-дочь

Звезда еще не вернулась к работе после снятия карантинных мер, поэтому проводит время с семьей. У Натальи выдалась удивительная поездка с Невой и Виктором. По дороге из машины они наблюдали поля со стогами сена и цветочные луга. Модель поймала момент, когда дочь мечтательно смотрела в окно.

Нева унаследовала фотогеничность от мамы. Голубоглазую блондинку любит камера, поэтому ей удается отлично получаться на фото, даже не стараясь. Водянова показала, какой у дочери выразительный профиль с аккуратным носиком.

Звездное семейство посетило средневековую крепость Шато-Гайар в Лез-Андели. На фоне руин для мамы позировал Виктор. Мальчик смущался от внимания к себе. Однако Наталье удалось сделать живые эмоциональные кадры.

Модель с детьми зашла внутрь крепости. Они смогли прочувствовать атмосферу тех лет и посмотреть на просторы Нормандии с возвышенности. Водянова запечатлела детей, сидящих у средневекового окна.

Стройные длинные ноги Невы стали главными "героями" кадра. Девочка может спокойно пойти по стопам мамы и стать моделью. Такие внешние данные идеально подойдут для подиума или глянца.

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