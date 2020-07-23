Красивая попа: похудевшая Настя Ивлеева снялась без бюстгальтера

Блондинка собрала пышные локоны в хвост и пригладила их, оставив свободной одну прядь. Телеведущая нанесла макияж, сделав акцент на глазах. Для губ Ивлеева использовала помаду нежного розового оттенка в тон аутфиту. «Я верю, друзья, что не так уж всё плохо: сисек нет у меня, но красивая попа», - подписала снимок Настя.