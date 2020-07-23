Красивая попа: похудевшая Настя Ивлеева снялась без бюстгальтера

29-летняя Настя Ивлеева имеет репутацию девушки без комплексов. Красотка не стесняется своих форм и иронизирует над собой, пишет Cosmo.
Звезда шоу «Орел и решка» утверждает, что с начала своей карьеры заметно постройнела. Вместе с килограммами ушел и объем груди, сказала Настя. Но здесь же заметила: она в гармонии со своим телом.
Жена рэпера Элджея решила примерить образ в стиле дискотеки нулевых. Ивлеева надела массивное колье со сверкающими камнями. Короткий топ на бретельках прикрывал лишь декольте блогера. Талию Насти украшала золотая цепь, а кожаные брюки инстадива расстегнула так, чтобы взору поклонников открылась подвязка трусиков. Девушка дополнила образ черными босоножками на шпильке.
Блондинка собрала пышные локоны в хвост и пригладила их, оставив свободной одну прядь. Телеведущая нанесла макияж, сделав акцент на глазах. Для губ Ивлеева использовала помаду нежного розового оттенка в тон аутфиту. «Я верю, друзья, что не так уж всё плохо: сисек нет у меня, но красивая попа», - подписала снимок Настя.
Ее фотографию прокомментировал рэпер Моргенштерн. «Как похудела», - отметил он. В ответ на реплику исполнителя красотка упомянула, что здесь есть и его заслуга. «Это всё благодаря твоему мотивирующему Инстаграму», - сказала супруга исполнителя хита «Минимал».
Ивлеева призналась, что ей нравится большая грудь. В том числе - силиконовая. Но стройная фигура Несте нравится больше.
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