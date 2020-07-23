Чт, 23.07.2020
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Красивая попа: похудевшая Настя Ивлеева снялась без бюстгальтера

Настя Ивлеева

ФОТО: Shutterstock

29-летняя Настя Ивлеева имеет репутацию девушки без комплексов. Красотка не стесняется своих форм и иронизирует над собой, пишет Cosmo.

Звезда шоу «Орел и решка» утверждает, что с начала своей карьеры заметно постройнела. Вместе с килограммами ушел и объем груди, сказала Настя. Но здесь же заметила: она в гармонии со своим телом. 

Жена рэпера Элджея решила примерить образ в стиле дискотеки нулевых. Ивлеева надела массивное колье со сверкающими камнями. Короткий топ на бретельках прикрывал лишь декольте блогера. Талию Насти украшала золотая цепь, а кожаные брюки инстадива расстегнула так, чтобы взору поклонников открылась подвязка трусиков. Девушка дополнила образ черными босоножками на шпильке. 

Блондинка собрала пышные локоны в хвост и пригладила их, оставив свободной одну прядь. Телеведущая нанесла макияж, сделав акцент на глазах. Для губ Ивлеева использовала помаду нежного розового оттенка в тон аутфиту. «Я верю, друзья, что не так уж всё плохо: сисек нет у меня, но красивая попа», - подписала снимок Настя.

Ее фотографию прокомментировал рэпер Моргенштерн. «Как похудела», - отметил он. В ответ на реплику исполнителя красотка упомянула, что здесь есть и его заслуга. «Это всё благодаря твоему мотивирующему Инстаграму», - сказала супруга исполнителя хита «Минимал». 

Фанаты не сдерживали эмоций. «Золотые слова», «Главное, чтобы Элджею нравилось», «Всё шикарно, мать», «Похудела, но красиво», «Классная», «Лучшая!», «Тут не поспоришь», «Ты классно выглядишь, да», «Что правда, то правда», «Ну секси», «И не поспоришь», «А как хорошо с маленькими-то. Нигде не жмет!», «Девиз по жизни», «Совсем худышка», «У меня обморок от такой красоты», «Шикарная модель», - похвалили Настю фолловеры. 

Ивлеева призналась, что ей нравится большая грудь. В том числе - силиконовая. Но стройная фигура Несте нравится больше.

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