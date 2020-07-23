52-летняя Алика Смехова показала честное фото в бикини и рассказала, как ей удается так потрясающе выглядеть

«По многочисленным заявкам. Без фильтров и фотошопа. В лучах заходящего солнца», - подписала она фото.

Поклонники поражены, как актриса выглядит в свои 52 года. Стройная, подтянутая, длинноногая - дочь Вениамина Смехова унаследовала гены своего знаменитого отца и по-прежнему остается настоящей красавицей. В комментариях фолловеры забросали Алику комплиментами и вопросами по поводу того, как ей удается оставаться в такой потрясающей форме.

Поблагодарив поклонников за теплые слова, Смхова поделилась секретом своей стройности. По ее мнению, главное - позитивный настрой, умеренное питание и физические нагрузки, но без чрезмерного увлечения диетами и спортом.

«Самый частый вопрос - как сохранить фигуру и вообще себя. Я давно приняла решение, что хочу быть стройной и подтянутой девушкой, а не утомленной жизнью тётей, - пишет актриса. - Для этого надо вести здоровый образ жизни (режим дня, пищевое поведение, спорт). НО!!! Главное, без жертв и фанатизма!!! Важно делать все это в удовольствие!!! Жизнь и так полна сложностей, а забота о себе должна быть в радость. Важно быть в позитивном и доброжелательном состоянии, замечать больше хорошее, нежели плохое, думать не только о внешнем виде, но и о внутреннем содержании. Любите себя и мир вокруг вас».

Алика Смехова ФОТО: Instagram

Вместе с Аликой на курорте отдыхает ее младший сын Макар. Актриса призналась, что 13-летний подросток не слишком любит фотографироваться, но ей все-таки удалось уговорить его попозировать перед камерой.