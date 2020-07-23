Поцелуйте меня в зад! Эстонская певица Майан в бикини не по размеру выступила с неожиданным предложением

Певица, которая раньше считалась порядочной и скромной, сделала смелое заявление и удивила поклонников фотографиями в бикини, которое ей явно мало, пишет Elu24.
Последний пост Майан Ломп в соцсетях - скандальный и провокационный. На нескольких кадрах мы видим девушку в бикини, завязки которого слишком перетягивают ее тело. На первом фото Майан в фиолетовом купальнике стоит на коленях, эротично, как кошка, изогнувшись, на другом видна лишь спина, которую перетягивает купальник не размеру.
«Поцелуйте меня в зад, - подписала певица снимки. - Никто не видел мое тело, я всегда была девушкой размера XXL, я просто начинаю любить себя такой, какая я есть».
Майан выступала на конкурсе Eesti Laul и сотрудничала с популярным продюсером Whogaux. Год назад она выступила вместе с Reket, одним из популярных рэперов в Эстонии. Теперь девушка больше внимания уделяет учебе и сделала перерыв в музыке.