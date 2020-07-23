Поцелуйте меня в зад! Эстонская певица Майан в бикини не по размеру выступила с неожиданным предложением

Последний пост Майан Ломп в соцсетях - скандальный и провокационный. На нескольких кадрах мы видим девушку в бикини, завязки которого слишком перетягивают ее тело. На первом фото Майан в фиолетовом купальнике стоит на коленях, эротично, как кошка, изогнувшись, на другом видна лишь спина, которую перетягивает купальник не размеру.

«Поцелуйте меня в зад, - подписала певица снимки. - Никто не видел мое тело, я всегда была девушкой размера XXL, я просто начинаю любить себя такой, какая я есть».