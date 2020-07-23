Гороскоп на 23 июля: на кого из знаков Зодиака нахлынет вдохновение

Гороскоп говорит, что Близнецам стоит обратить внимание на свое здоровье, а Стрельцов не послушается техника.
Овен
Вам полезно будет заняться упорядочиванием своего рабочего места и благоустройством окружающего вас пространства.
Телец
Близнецы
Шумная компания или производственное совещание может вас утомить. Также велик риск подхватить там инфекцию.
Рак
Лев
Вас потянет на творчество, а потому не отказывайтесь от такого удовольствия, пока вас не покинуло вдохновение.
Дева
Вы можете получить сюрприз от любимого человека. Постарайтесь не остаться в долгу, а придумать что-то оригинальное.
Посвятите день разбору старых вещей или дел, которые все откладывались в дальний ящик до лучших времен, пишет «Сегодня».
Скорпион
Этот день подходит для перезагрузки и смены имиджа – а вместе с ним придет и обновление мыслей.
Стрелец
Проявите осторожность, работая с техникой. Велика вероятность поломки, но сами вы с этим не справитесь.
Козерог
В этот день у вас может возникнуть сильное желание шиковать и тратить много денег. Лучше заранее установите лимиты.
Водолей
Старайтесь достигать компромисса во взаимоотношениях с окружающими и не нарушать режим тишины.
Рыбы
В этот день возможна ссора с любимым человеком. Не спешите делать выводы, пока не разберетесь в ситуации.