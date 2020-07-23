Гороскоп на 23 июля: на кого из знаков Зодиака нахлынет вдохновение

Овен

Вам полезно будет заняться упорядочиванием своего рабочего места и благоустройством окружающего вас пространства.

Телец

В этот день лучше всю работу делать сообща, а не в одиночку. Поберегите свой желудок и не ешьте острую пищу.

Близнецы

Шумная компания или производственное совещание может вас утомить. Также велик риск подхватить там инфекцию.

Рак

В этот день от вас потребуется непосредственное участие в решении рабочих вопросов. Поберегите нервы.

Лев

Вас потянет на творчество, а потому не отказывайтесь от такого удовольствия, пока вас не покинуло вдохновение.

Дева

Вы можете получить сюрприз от любимого человека. Постарайтесь не остаться в долгу, а придумать что-то оригинальное.

Весы

Посвятите день разбору старых вещей или дел, которые все откладывались в дальний ящик до лучших времен, пишет «Сегодня».

Скорпион

Этот день подходит для перезагрузки и смены имиджа – а вместе с ним придет и обновление мыслей.

Стрелец

Проявите осторожность, работая с техникой. Велика вероятность поломки, но сами вы с этим не справитесь.

Козерог

В этот день у вас может возникнуть сильное желание шиковать и тратить много денег. Лучше заранее установите лимиты.

Водолей

Старайтесь достигать компромисса во взаимоотношениях с окружающими и не нарушать режим тишины.

Рыбы