Сын Децла сделал ДНК-тест на родство с рэпером: суд огласил результат

В Басманном суде Москвы состоялось заседание по иску вдовы Децла Юлии Киселевой. При рождении сына Тони женщина не вписала Кирилла Толмацкого в графу «отец», получая метрику. И это впоследствии создало немало проблем. В частности, в происхождении внука усомнился отец Децла Александр, пишет Starhit.ru.
Сегодня рэперу Децлу могло бы исполниться 37 лет. Музыкант скончался 3 февраля 2019 года на гастролях в Ижевске — причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Так совпало, что именно сегодня в Басманном суде столицы завершились слушания по делу вдовы Кирилла Толмацкого — Юлии Киселевой. Женщина подала иск к Пенсионному фонду, который отказывался выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца. Причина проста — когда-то она не вписала мужа (по некоторым данным, гражданского) в графу «отец» в свидетельство о рождении сына Меркурия Антония Иоанна или просто Тони.
Отец Децла, кстати, в какой-то момент тоже усомнился в происхождении внука и настаивал на ДНК-тесте, однако Юлия отказывалась. Но ради признания мальчика наследником первой очереди и социальной пенсии генетическая экспертиза все-таки была пройдена.
Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого,
– озвучили сегодня в Басманном суде Москвы.
Теперь сын рэпера с большой долей вероятности получит авторские права на произведения знаменитого отца, его недвижимость и накопления. Представитель Пенсионного фонда пытался возразить по поводу даты начала отчислений — мол, выплачивать средства они готовы с момента вступления решения в силу. Однако, суд посчитал, что это требование не обосновано. Иск вдовой артиста был подан еще в прошлом году, через несколько месяцев после гибели Децла.
Возможно, после сегодняшнего заседания наконец восстановится мир между родственниками Толмацкого. Отец музыканта жаловался, что вдова не дает ему встречаться с внуком. «Я Тони видел в своей жизни всего один раз — в 2005 году, когда он родился, и Кирилл прятал его у меня в офисе от Юли. Она была в каком-то сумасшествии, выдергивала отверткой дреды у себя из головы, — рассказывал папа Децла. — После похорон мне дали Тони на два дня, это были счастливые выходные. Мои дети Федя и Анфиса — дядя и тетя Тони — почти ровесники. Они весело проводили время, он не очень хотел уезжать».
Сама же Киселева в интервью следующим образом объяснила свое поведение: «Мы взяли небольшую паузу и договорились, что, когда суд закончится, будем общаться с бабушкой и дедушкой. Я берегу ребенка, он сам тоже не хочет обсуждений, пока не определены непосредственные наследники».