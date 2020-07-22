Сын Децла сделал ДНК-тест на родство с рэпером: суд огласил результат

Сегодня рэперу Децлу могло бы исполниться 37 лет. Музыкант скончался 3 февраля 2019 года на гастролях в Ижевске — причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Так совпало, что именно сегодня в Басманном суде столицы завершились слушания по делу вдовы Кирилла Толмацкого — Юлии Киселевой. Женщина подала иск к Пенсионному фонду, который отказывался выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца. Причина проста — когда-то она не вписала мужа (по некоторым данным, гражданского) в графу «отец» в свидетельство о рождении сына Меркурия Антония Иоанна или просто Тони.

Отец Децла, кстати, в какой-то момент тоже усомнился в происхождении внука и настаивал на ДНК-тесте, однако Юлия отказывалась. Но ради признания мальчика наследником первой очереди и социальной пенсии генетическая экспертиза все-таки была пройдена.

Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого,

– озвучили сегодня в Басманном суде Москвы.

Теперь сын рэпера с большой долей вероятности получит авторские права на произведения знаменитого отца, его недвижимость и накопления. Представитель Пенсионного фонда пытался возразить по поводу даты начала отчислений — мол, выплачивать средства они готовы с момента вступления решения в силу. Однако, суд посчитал, что это требование не обосновано. Иск вдовой артиста был подан еще в прошлом году, через несколько месяцев после гибели Децла.

Возможно, после сегодняшнего заседания наконец восстановится мир между родственниками Толмацкого. Отец музыканта жаловался, что вдова не дает ему встречаться с внуком. «Я Тони видел в своей жизни всего один раз — в 2005 году, когда он родился, и Кирилл прятал его у меня в офисе от Юли. Она была в каком-то сумасшествии, выдергивала отверткой дреды у себя из головы, — рассказывал папа Децла. — После похорон мне дали Тони на два дня, это были счастливые выходные. Мои дети Федя и Анфиса — дядя и тетя Тони — почти ровесники. Они весело проводили время, он не очень хотел уезжать».