Ср, 22.07.2020
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На погранпункте в Лухамаа нашли разыскиваемый Интерполом прицеп: что было внутри?

Пограничный пункт в Лухамаа

ФОТО: Sille Annuk

Сотрудники погранслужбы в Лухамаа вчера вечером обнаружили украденный в Латвии и разыскиваемый Интерполом прицеп, который был забит арбузами. 

21 июля в 23:30 в ходе рутинной проверки большегруза с прицепом на границе Россия-Эстония в Лухамаа выяснилось, что данный прицеп находится в розыске - его ищет Интерпол. 

Пограничники конфисковали прицеп и его содержимое для проверки, а водителю разрешили продолжить поездку в Эстонию. 

«Сообщение о краже поступило из Латвии и прицеп уже с 7 июля находился в розыске, но теперь его обнаружили на границе с Эстонией, полицейские взяли его на хранение», - сказал начальник юго-восточного отделения таможни Петер Маран порталу Elu24. 

В прицепе были арбузы. 

За рулем транспортного средства находился гражданин Латвии. 

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