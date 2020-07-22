На погранпункте в Лухамаа нашли разыскиваемый Интерполом прицеп: что было внутри?

Сотрудники погранслужбы в Лухамаа вчера вечером обнаружили украденный в Латвии и разыскиваемый Интерполом прицеп, который был забит арбузами.
21 июля в 23:30 в ходе рутинной проверки большегруза с прицепом на границе Россия-Эстония в Лухамаа выяснилось, что данный прицеп находится в розыске - его ищет Интерпол.
Пограничники конфисковали прицеп и его содержимое для проверки, а водителю разрешили продолжить поездку в Эстонию.
«Сообщение о краже поступило из Латвии и прицеп уже с 7 июля находился в розыске, но теперь его обнаружили на границе с Эстонией, полицейские взяли его на хранение», - сказал начальник юго-восточного отделения таможни Петер Маран порталу Elu24.
В прицепе были арбузы.
За рулем транспортного средства находился гражданин Латвии.