На погранпункте в Лухамаа нашли разыскиваемый Интерполом прицеп: что было внутри?

21 июля в 23:30 в ходе рутинной проверки большегруза с прицепом на границе Россия-Эстония в Лухамаа выяснилось, что данный прицеп находится в розыске - его ищет Интерпол.

Пограничники конфисковали прицеп и его содержимое для проверки, а водителю разрешили продолжить поездку в Эстонию.

«Сообщение о краже поступило из Латвии и прицеп уже с 7 июля находился в розыске, но теперь его обнаружили на границе с Эстонией, полицейские взяли его на хранение», - сказал начальник юго-восточного отделения таможни Петер Маран порталу Elu24.