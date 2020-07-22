Цифра дня: Филипп Киркоров и его сбережения за 30 лет

Король российской эстрады Филипп Киркоров сделал неожиданные признания на фестивале «Славянский базар» в Витебске.

Артист указал, что пандемия оказала сильное влияние на его коллектив - участники выживают как могут.

«Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то – разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился», - сказал Киркоров.

Он объяснил, что ситуация действительно тяжелая, делится портал Rus.tvnet.lv.

«Как минимум еще два года шоу-бизнес будет выбит из колеи», - уверен Филипп.

Да, на всем этом фоне могут происходить фестивали и какие-то единичные концерты, но «люди потеряли возможность зарабатывать деньги». Потребуется два года, чтобы многие пришли в себя и позволили себе приобрести билеты на концерт.

Что касается самого Киркорова, то он финансовые трудности почувствовал не так остро.

Филипп Бедросович подчеркнул, что в настоящее время может спокойно позволить себе не работать. За 30 лет у артиста скопились неплохие сбережения, которых, по его подсчетам, ему хватит на ближайшие 10 лет.