Цифра дня: Филипп Киркоров и его сбережения за 30 лет

На «Славянском базаре» Филипп Бедросович посетовал на то, что нынешние времена даются артистам не легко. Он также рассказал о своих личных сбережениях.
Король российской эстрады Филипп Киркоров сделал неожиданные признания на фестивале «Славянский базар» в Витебске.
Артист указал, что пандемия оказала сильное влияние на его коллектив - участники выживают как могут.
«Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то – разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился», - сказал Киркоров.
Он объяснил, что ситуация действительно тяжелая, делится портал Rus.tvnet.lv.
«Как минимум еще два года шоу-бизнес будет выбит из колеи», - уверен Филипп.
Да, на всем этом фоне могут происходить фестивали и какие-то единичные концерты, но «люди потеряли возможность зарабатывать деньги». Потребуется два года, чтобы многие пришли в себя и позволили себе приобрести билеты на концерт.
Что касается самого Киркорова, то он финансовые трудности почувствовал не так остро.
Филипп Бедросович подчеркнул, что в настоящее время может спокойно позволить себе не работать. За 30 лет у артиста скопились неплохие сбережения, которых, по его подсчетам, ему хватит на ближайшие 10 лет.
Напомним, в апреле 2020 года стало известно, что Филипп Киркоров распродает свой гардероб.