Коллеги больного раком Олега Тинькова побрились в его поддержку

Вот такие вещи вот трогают так, что и слов то нет 😢. Вадим Стассовский пришёл ко мне на работу студентом в Питере в 1994году, встретил там Ольгу и мы до сих пор дружим и Вадим работает в банке. Я всё-таки потерял волосы, после 4-ой химии, третью пережили они, но это было всё😂. Ребята решили поддержать меня ❤️. Я прочёл все ваши 15,000 коментов и просмотрел сотни видео и емейлы поддержки... как круто 🔥🔥🔥.. Это очень трогает, и на позитивных вибрациях, я очень хорошо прохожу пока пост-трансплантационный период 💪. Это всё благодаря вам и конечно Господу Богу 🙏. Всё будет хорошо🤞

