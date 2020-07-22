Коллеги больного раком Олега Тинькова побрились в его поддержку

Вот уже несколько месяцев бизнесмен борется со смертельным заболеванием — лейкемией. Олег Тиньков стойко перенес несколько курсов химиотерапии и операцию по пересадке костного мозга. Олега Юрьевича горячо поддерживают друзья и коллеги, многие в знак солидарности даже побрились наголо, пишет Starhit.ru.
Тронутый этим поступком 52-летний Тиньков поспешил рассказать об этом в личном блоге и опубликовал фото своих товарищей без былой шевелюры.
«Подобные вещи трогают так, что и слов нет. Вадим Стасовский пришел ко мне на работу студентом в 1994 году, встретил в нашей компании Ольгу, и мы до сих пор дружим. Вадим по-прежнему работает в банке. Я все-таки потерял волосы после четвертой химии. Поэтому ребята решили таким образом поддержать меня», — поделился Олег Юрьевич в Instagram.
Бизнесмен от всего сердца благодарит всех тех, кто сейчас переживает за него. А таких людей, как оказалось, немало. «Я прочел все ваши 15 тысяч комментов и просмотрел сотни видео. Как круто! Это очень трогает, и на позитивных вибрациях я очень хорошо прохожу пока посттрансплантационный период. Это все благодаря вам и, конечно, Господу Богу. Все будет хорошо!» — продолжил он.
Вот такие вещи вот трогают так, что и слов то нет 😢. Вадим Стассовский пришёл ко мне на работу студентом в Питере в 1994году, встретил там Ольгу и мы до сих пор дружим и Вадим работает в банке. Я всё-таки потерял волосы, после 4-ой химии, третью пережили они, но это было всё😂. Ребята решили поддержать меня ❤️. Я прочёл все ваши 15,000 коментов и просмотрел сотни видео и емейлы поддержки... как круто 🔥🔥🔥.. Это очень трогает, и на позитивных вибрациях, я очень хорошо прохожу пока пост-трансплантационный период 💪. Это всё благодаря вам и конечно Господу Богу 🙏. Всё будет хорошо🤞
Пересадку костного мозга Тинькову сделали в начале месяца. Операция прошла успешно. Теперь остается только одно — ждать и надеяться на хороший результат.
«Сегодня прошел в коридоре два километра, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди. Хочу развеять стереотипы: пересадка костного мозга — это всего лишь переливание крови. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают», — отмечал недавно банкир.