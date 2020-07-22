Коллеги больного раком Олега Тинькова побрились в его поддержку

Тронутый этим поступком 52-летний Тиньков поспешил рассказать об этом в личном блоге и опубликовал фото своих товарищей без былой шевелюры.

«Подобные вещи трогают так, что и слов нет. Вадим Стасовский пришел ко мне на работу студентом в 1994 году, встретил в нашей компании Ольгу, и мы до сих пор дружим. Вадим по-прежнему работает в банке. Я все-таки потерял волосы после четвертой химии. Поэтому ребята решили таким образом поддержать меня», — поделился Олег Юрьевич в Instagram.

Бизнесмен от всего сердца благодарит всех тех, кто сейчас переживает за него. А таких людей, как оказалось, немало. «Я прочел все ваши 15 тысяч комментов и просмотрел сотни видео. Как круто! Это очень трогает, и на позитивных вибрациях я очень хорошо прохожу пока посттрансплантационный период. Это все благодаря вам и, конечно, Господу Богу. Все будет хорошо!» — продолжил он.

Пересадку костного мозга Тинькову сделали в начале месяца. Операция прошла успешно. Теперь остается только одно — ждать и надеяться на хороший результат.