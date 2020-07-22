Журналистка обвинила звезду «Что? Где? Когда?» в сексуальных домогательствах

Согласно рассказу Екатерины Арениной, Михаил Скипский домогался ее десять лет назад. Тогда она училась в десятом классе. Михаил преподавал в школе географию, пишут Dni.ru.

Сначала член клуба «Что? Где? Когда?» приглашал девушку попить кофе. Екатерина охотно соглашалась, думая, что будет полезным завести дружбу с учителем. После очередной встречи Скипский рискнул поцеловать Аренину, но она не ответила взаимностью.

С того момента отношение к преподавателю у девушки резко изменилось. Она начала хамить Скипскому. Но такое поведение, вероятно, лишь подстегивало мужчину.

Как рассказывает Екатерина, спустя некоторое время она случайно встретила Михаила в баре. Тогда он трогал девушку за ягодицу и звал к себе домой. Аренина отказалась и спешно покинула заведение.

Однако она призналась, что через три года, когда ей исполнилось 18 лет, она занялась со Скипским сексом. Это произошло на заграничном курорте. Аренина была расстроена после расставания с возлюбленным.

«Он позвал меня к себе в отель, я пошла в каком-то порыве ненависти к себе. Мне кажется, это никак не влияет на то, что происходило, когда мне было 15», – написала Екатерина.