Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач

Предположительно, он мог быть задержан по делу четырех врачей, обвиняемых в торговле детьми и арестованных ранее московским Басманным судом. По данным СМИ, из-за флегмоны стопы из изолятора врач и бизнесмен был доставлен в одну из московских больниц.

Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.

Однако телеведущий Максим Галкин заявил, что не знаком с главой Европейского центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым, обвиняемым в торговле людьми. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы никогда с ним не пересекались, не сотрудничали. Что касается суррогатного материнства — полностью этим всем занималась клиника «Мать и дитя» Марка Курцера»,

— отрицает Галкин.