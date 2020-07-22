Юрий Антонов не выходит на связь после операции

Юрий Антонов давно ведет закрытый образ жизни. Певец почти не посещает светских мероприятий, редко дает интервью, мало снимается. У артиста есть друзья и близкие, но даже их, говорят, он предпочитает держать на расстоянии, пишут Dni.ru.

Неудивительно, что друг Андрей Ковалев узнал о госпитализации Юрия Антонова из стороннего источника. «Слышал, что он в больнице, но трубку Юрий Михайлович не берет. Несколько раз звонил ему – тишина, даже страшно за него», – признался бизнесмен.

По словам Ковалева, последний раз он разговаривал по телефону с Антоновым две недели назад, а виделись приятели так давно, что он и не помнит. «Коронавирус же. Как только Юрий Михайлович ответит, дам вам знать», – пообещал Андрей.

Он рассказал, что у Антонова это не первая операция на ноге. Несколько месяцев назад тот перенес операцию на колене. Из-за проблем со здоровьем артист даже не стал широко отмечать юбилей – в феврале ему исполнилось 75 лет.

В честь круглой даты Антонов дал интервью, в котором выразил отношение к современному шоу-бизнесу и эстраде, а вот о личной жизни предпочел умолчать. Певец давно не радовал поклонников новыми песнями, но те не расстраиваются – они любят его хиты.

Антонов живет в собственном особняке в Подмосковье. На участке у него полно всякой живности. Друзья в восторге от жилья мэтра.