Юрий Антонов не выходит на связь после операции

Стало известно, что Юрия Антонова госпитализировали и прооперировали. Легендарный певец давно жаловался на проблемы с ногой. Другу, бизнесмену Андрею Ковалеву, с артистом связаться не удалось, и он сильно переживает.
Юрий Антонов давно ведет закрытый образ жизни. Певец почти не посещает светских мероприятий, редко дает интервью, мало снимается. У артиста есть друзья и близкие, но даже их, говорят, он предпочитает держать на расстоянии, пишут Dni.ru.
Неудивительно, что друг Андрей Ковалев узнал о госпитализации Юрия Антонова из стороннего источника. «Слышал, что он в больнице, но трубку Юрий Михайлович не берет. Несколько раз звонил ему – тишина, даже страшно за него», – признался бизнесмен.
По словам Ковалева, последний раз он разговаривал по телефону с Антоновым две недели назад, а виделись приятели так давно, что он и не помнит. «Коронавирус же. Как только Юрий Михайлович ответит, дам вам знать», – пообещал Андрей.
Он рассказал, что у Антонова это не первая операция на ноге. Несколько месяцев назад тот перенес операцию на колене. Из-за проблем со здоровьем артист даже не стал широко отмечать юбилей – в феврале ему исполнилось 75 лет.
В честь круглой даты Антонов дал интервью, в котором выразил отношение к современному шоу-бизнесу и эстраде, а вот о личной жизни предпочел умолчать. Певец давно не радовал поклонников новыми песнями, но те не расстраиваются – они любят его хиты.
Антонов живет в собственном особняке в Подмосковье. На участке у него полно всякой живности. Друзья в восторге от жилья мэтра.
«Роскошный дом, территория огромная, там столько всего интересного! Еще бы – с таким-то хозяином! Но мне показалось, что есть некое одиночество. Юрию Михайловичу хочется пообщаться с нормальными людьми, которым от него ничего не надо, которые приходят бескорыстно. Ему же все время звонят, дергают: помогите с этим, с тем», – отметил Ковалев.