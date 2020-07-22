«Пора худеть!» Фанаты сравнили Гузееву с баржей

Накануне в инстаграм-аккаунте Ларисы Гузеевой появилось фото с фестиваля «Хрустальный источник». В кадре актриса стоит на сцене с коллегой Эвклидом Кюрдзидисом. Телеведущая запечатлена в белой блузке и светлых штанах, пишут Dni.ru.

Некоторые пользователи остались недовольны внешним видом Гузеевой. Они призвали знаменитость взять себя в руки и избавиться от лишних килограммов. «Лара, надо худеть, выглядите как баржа на фото», – оставил комментарий один из подписчиков.

Телеведущая не смогла пройти мимо обидного замечания. «Я похудею, но у вас ни красоты, ни такта не появится», – ответила недоброжелательнице Гузеева. Поклонники поддержали артистку и посоветовали всем недовольным сначала посмотреть на себя, а потом критиковать других.