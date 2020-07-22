Модель потратила более 22 тысяч евро на увеличение груди, но так и не нашла бойфренда

Сейчас Бар зарабатывает, публикуя свои снимки на закрытых сайтах, доступных только по подписке. 26-летняя девушка признает: пластика стала результатом травли одноклассниками, оскорблявшими ее в юности из-за отсутствия форм.

Ивонна выросла и решила стать очередной копией Ким Кардашьян, чью внешность считает идеалом красоты. «Когда у меня появился первый бойфренд, я всегда спала в бюстгальтере. В то время я избегала бассейнов и пляжей. Я всегда считала, что только женщины с большой грудью могут быть женственными», — рассказывает она газете The Sun.

Правда, изменения в теле немки, похоже, никак не отразились на ее личной жизни. По ее признанию, она получает множество комплиментов и приглашений на вечеринки в соцсетях, но в реальной жизни женщины смотрят в ее сторону с осуждением, а парни из-за скромности боятся подойти. Бар полагает: из-за внешности многие делают неправильные выводы о ее моральных ценностях, что отпугивает «хороших парней».