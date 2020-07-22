Молодая жена Петросяна позирует в платье-рубашке с рисунком волка и овечки

31-летняя Татьяна Брухунова, продемонстрировала поклонникам в инстаграме летний модный образ. Супруга 74-летнего Евгения Петросяна примерила светлое платье-рубашку Akhmadullina Dreams с изображением волка и овечки, которое дополнила сумочкой Gabriela Hearst и балетками Rochas, передает Леди Mail.ru.
Фанаты пришли в восторг от аутфита Татьяны и засыпали ее комплиментами. «Танюш, какое крутое платье!», «Очень интересный look!», «Вот это шикарно, супер», «Красавица», «Очень оригинальное платье», — восхитились они в комментариях.
В то же время, некоторым пользователям сети образ показался чересчур «закрытым». «Зачем так заворачиваться, как в паранджу, молодой девушке?», «Потерялась Таня в ткани», «Мне кажется, вам можно и покороче платья носить. Старит вас такая длина», — раскритиковали фолловеры выбор жены Петросяна.